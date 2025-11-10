BURKINA-NAMENTENGA-ASSOCIATION-CONFÉRENCE

Namentenga : L’association « Cultivons l’avenir » organise une conférence pour booster la filière miel

Boulsa, 10 nov. 2025 (AIB) – En marge de sa foire de la patate douce à chair orange, l’association « Cultivons l’avenir » a organisé, le vendredi 7 novembre 2025, une conférence à l’intention des acteurs de la filière miel, dans le but de booster la production et la valorisation du miel dans la province du Namentenga.

La conférence, placée sous la présidence du Haut-commissaire de la province, Adama Conseiga, a été coanimée par Mme Larissa Bougoussaré et Zidyon Sandouidi, deux professionnels issus de l’Interprofession miel du Burkina Faso (IP-Miel/BF).

Les exploitants modernes, traditionnels et débutants ont suivi avec grand intérêt la communication de l’IP-Miel/BF, initiée par l’association « Cultivons l’avenir ».

Selon, l’assistante technique de l’IP-Miel, Larissa Bougoussaré et experte reconnue du domaine, sa présentation a porté, entre autres, sur les avantages économiques et sanitaires du miel, la place du Burkina Faso sur le marché mondial, les modes de production et d’exploitation, ainsi que sur les défis actuels du secteur.

Au cours des échanges, les participants ont partagé leurs expériences et abordé des sujets tels que l’approvisionnement des abeilles en eau, les bénéfices environnementaux de l’apiculture, ainsi que le coût des ruches.

Tout en déplorant le contexte sécuritaire qui freine le développement de la filière dans la province, ils ont formulé le vœu d’un retour de la paix au Burkina Faso.

Le président de l’association « Cultivons l’avenir », M. Christophe Sandouidi, s’est dit satisfait de la mobilisation des acteurs de la filière et du soutien du Haut-commissaire, tout en assurant que son organisation poursuivra ses efforts pour promouvoir davantage la filière miel.

« Remplaçons autant que possible le sucre raffiné par le miel dans notre alimentation », a déclaré M. Sandouidi.

Le Haut-commissaire du Namentenga, Adama Conseiga, de son côté, a félicité l’association « Cultivons l’avenir » pour son initiative, tout en saluant l’engagement de l’IP-Miel/BF et la résilience des participants.

Agence d’Information du Burkina

JBD/NO/ATA