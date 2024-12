Sourou/Sensibilisation : une ONG combat les violences basées sur le genre à travers 16 jours d’activités connexes

Tougan, 15 déc. 2024 (AIB) – L’ONG TearFund a clôturé, dimanche, ses activités dénommées « 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre » à travers un match de football.

L’Organisation Non Gouvernementale (ONG) TearFund, en collaboration avec l’Office de Développement des Églises Évangéliques (ODE), a lancé, depuis le 1er décembre 2024, des activités variées afin de sensibiliser les populations aux violences basées sur le genre.

L’une des activités phares de ces 16 jours d’activisme était le tournoi de maracana inter-secteurs, qui a connu son dénouement ce dimanche 15 décembre, avec une opposition entre le secteur 7 et le secteur 2.

Pour cette première édition, c’est le secteur 2 qui a été sacré vainqueur en battant son adversaire aux tirs au but (2-1).

Selon Dane Bonané, chef du projet piloté par l’ONG, l’objectif principal de ces 16 jours d’activisme est d’inciter chacun à réfléchir sur ses comportements quotidiens et à œuvrer pour bannir définitivement les violences basées sur le genre, qui causent silencieusement tant de souffrances à de nombreuses femmes et filles.

« Nous sommes très satisfaits de la mobilisation des populations autour de nos activités pendant ces 16 jours ici à Tougan, ce qui témoigne de l’intérêt qu’elles accordent à la lutte contre les violences basées sur le genre », a-t-il déclaré.

En plus du tournoi de maracana, ces 16 jours d’activisme ont été marqués par une course cycliste féminine, une foire d’exposition et de vente des produits des femmes résilientes de Tougan, ainsi que des prestations théâtrales abordant des thèmes de sensibilisation sur les violences basées sur le genre.

Agence d’information du Burkina