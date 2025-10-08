BURKINA-SOUROU-SENSIBILISATION-SYMBOLES-ETAT

Sourou/Montée des couleurs : La police nationale sensibilise les élèves au respect des symboles de l’État

Tougan, 8 oct. 2025 (AIB)-Le Directeur provincial de la police nationale (DG) du Sourou, le commissaire principal, Adama Hélou Sagnon a sensibilisé le mercredi dans la matinée, les élèves du lycée provincial, au respect des symboles de l’État.

Le Directeur provincial (DG) de la police nationale du Sourou, le commissaire principal, Hélou Adama Sagnon, accompagné d’une délégation, a sensibilisé le mercredi 8 octobre 2025, en présence du personnel administratif et enseignant, les élèves du lycée provincial de Tougan au respect des symboles de l’État.

Cette sensibilisation entre dans le cadre de la deuxième phase des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Elle s’est faite, à l’issue d’une montée solennelle des couleurs accompagnée de l’hymne national.

Pour le DG la police nationale du Sourou, l’objectif de cette sensibilisation est d’accroître le patriotisme et la citoyenneté chez ces élèves qui constituent l’avenir de la nation.

« Les élèves étant les hommes de demain, il faut bien les éduquer à travers la maîtrise des symboles de l’État. C’est en cela qu’ils grandiront dans la discipline et le patriotisme tant prônés par nos dirigeants actuels », a dit M. Sagnon.

L’élève du lycée provincial, Aïda Aminata Sermé, a exprimé sa satisfaction tout en promettant de prendre en compte tout ce qui a été dit lors de la montée des couleurs.

« J’ai appris beaucoup de choses aujourd’hui. Je promets mettre tout ça en pratique dans mon comportement. J’invite mes camarades à respecter les symboles de l’État », a-t-elle lancé.

Au terme de la sensibilisation, le DG de la police nationale a remis un drapeau flambant neuf à 9 établissement et encouragé les acteurs et les a rassurés que la police sera à leurs côtés pour une année scolaire paisible.

Agence d’information du Burkina

