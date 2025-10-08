BURKINA-EDUCATION-OUTILLAGE-JOURNALISTES

Burkina/Rentrée scolaire 2025-2026 : Une quinzaine de journalistes outillés sur les défis éducatifs à Dédougou

Ouagadougou, 5 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre de la campagne nationale « Back To School » portée par l’UNICEF, une quinzaine de journalistes du « Desk éducation des médias », a été outillé, ce dimanche 5 octobre à Dédougou, sur les défis éducatifs. Cette initiative vise à renforcer la couverture médiatique des enjeux éducatifs dans les zones à forts défis sécuritaires pour promouvoir une éducation de qualité en contexte de crise.

Le Directeur général (DG) de la qualité de l’éducation préscolaire et primaire, Marcel Guigma, a exposé aux journalistes les principaux défis, réformes et enjeux de l’année scolaire à venir, en marge de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026.

M. Guigma a détaillé les réformes en cours au niveau du préscolaire et du primaire.

Selon lui, il existe des réformes en implémentation comme l’introduction de l’anglais dès le CE1, l’introduction des TIC et l’initiation au métier.

Le DG a également évoqué l’expansion de l’éducation préscolaire, la cantine endogène, les jardins et champs scolaires, ainsi que la digitalisation des manuels et l’éducation inclusive.

Marcel Guigma, a ajouté que ces réformes connaissent une mise en œuvre encourageante sur le terrain.

« Pour l’introduction de l’anglais, 824 écoles ont déjà expérimenté la réforme durant la rentrée 2024-2025, tout comme pour l’initiation au métier et l’introduction des TIC, avec 825 écoles impliquées », a-t-il précisé.

Malgré quelques difficultés soulevées par les acteurs de terrain, le premier responsable de la qualité de l’éducation préscolaire et primaire, a assuré que des solutions endogènes ont été élaborées et qu’une feuille de route claire est tracée pour l’année scolaire 2025-2026 afin d’optimiser la mise en œuvre.

La campagne « Back To School » cible neuf régions prioritaires, entres autres, le Liptako, le Yaadga, le Koulsé, le Goulmou, le Bankui et les Tannounyan.

Elle ambitionne de ramener et maintenir tous les enfants en âge scolaire à l’école grâce à des actions de mobilisation sociale, des communications de proximité, des plaidoyers et la participation active des leaders communautaires et religieux.

Parmi les initiatives phares, figurent la distribution de 270 000 kits scolaires à plus de 170 localités, des journées de salubrité et de reboisement dans plusieurs établissements, ainsi qu’une campagne de vaccination contre le virus du papillome humain dans 114 écoles.

La session d’outillage des journalistes constitue une étape clé pour renforcer le partenariat entre médias et acteurs de l’éducation, afin d’assurer une meilleure sensibilisation des populations face aux défis sécuritaires et éducatifs actuels.

La rentrée scolaire 2025-2026, a été lancée le 6 octobre 2025 à Dédougou par le Président de l’Assemblée législative de la Transition, Dr Ousmane Bougma, sous le thème « Les réformes éducatives pour une éducation et une formation de qualité pour tous : enjeux et perspectives ».

