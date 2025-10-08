Burkina–Liptako–Éducation–Conférence–Pédagogique–annuelle–IEPENF

Séno : Les inspecteurs du primaire et de l’éducation non formelle en conclave sur les réformes éducatives

Dori, 8 oct. 2025 (AIB) – Les inspecteurs de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle (IEPENF) des provinces du Séno et du Yagha ont entamé mercredi à Dori, leur conférence pédagogique annuelle. Cette rencontre vise à renforcer leurs capacités sur la mise en œuvre effective des réformes en cours dans le système éducatif.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Sahel, Elhadji Boubacar. Dans son mot d’ouverture, il a rappelé que cette conférence s’inscrit dans la dynamique de formation continue du personnel d’encadrement pédagogique, en vue d’améliorer la qualité des enseignements-apprentissages.

Le DREPPNF a transmis aux participants le message du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales et les a invités à s’investir pleinement dans les travaux pour mieux accompagner les enseignants sur le terrain.

Pendant quatre jours, les inspecteurs vont plancher sur des thématiques en lien avec l’implémentation et la généralisation des réformes éducatives. Les travaux porteront notamment sur l’appropriation des curricula des sous-cycles du cours élémentaire (CE) et sur les outils d’accompagnement qui y sont associés.

Des communications et travaux en atelier permettront également aux participants de revisiter les procédures d’élaboration, d’administration et de correction des situations d’intégration, un outil clé de l’évaluation dans le nouveau dispositif pédagogique.

Parmi les sujets phares abordés figure l’introduction de l’anglais oral dès le cours élémentaire première année (CE1). Les inspecteurs seront outillés sur les grandes orientations de cette innovation, ainsi que sur les curricula et documents d’accompagnement y relatifs.

Cette réforme vise à renforcer les compétences linguistiques des élèves dès le bas âge, dans un contexte de mondialisation où la maîtrise de l’anglais devient un atout majeur.

M. Boubacar a exhorté les inspecteurs à une participation active et soutenue. « Vous êtes les premiers relais de la mise en œuvre des réformes sur le terrain. Il est donc essentiel que vous vous appropriez pleinement les thématiques développées », a-t-il insisté.

La conférence pédagogique annuelle des inspecteurs du Séno et du Yagha apparaît ainsi comme un cadre privilégié de partage d’expériences et de renforcement de compétences. Les conclusions issues des travaux devront permettre une meilleure application des réformes éducatives et une amélioration continue de la qualité de l’enseignement dans la région du Sahel.

