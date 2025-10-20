BURKINA-SOUROU-DON-BÉTAIL-PERSONNES VULNÉRABLES

Sourou : L’Union des religieux et coutumiers du Burkina dote 15 ménages vulnérables d’un couple de moutons

Tougan, 20 oct. 2025 (AIB) – L’Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement (URCB/SD), section Sourou, a remis, le lundi 20 octobre 2025, un couple de moutons à 15 ménages vulnérables, en collaboration avec la direction provinciale de l’Action humanitaire.

En plus des couples de moutons, certains bénéficiaires ont également reçu des kits de volailles, des sacs, du savon et des kits de préparation de dolo.

Selon Moumouni Sawadogo, représentant de l’URCB/SD, ce don vise à accompagner les ménages dans leur autonomisation financière.

« Il est difficile d’accompagner les gens en leur fournissant constamment de la nourriture et d’autres biens. Mais avec ces couples de moutons et les kits de volailles, ces ménages pourront devenir plus ou moins indépendants et subvenir eux-mêmes à leurs besoins », a-t-il expliqué.

Azèta Guigma, l’une des bénéficiaires, a exprimé sa satisfaction en soulignant que ce type de soutien les aidera à gagner en autonomie.

« Avec ces animaux que nous allons élever, même si à un moment donné nous ne recevons plus d’aide alimentaire, nous saurons comment nous débrouiller », a-t-elle affirmé.

Assami Kiendrebéogo, représentant le directeur provincial de l’Action humanitaire du Sourou, a salué l’initiative de l’URCB/SD et a invité les bénéficiaires à bien prendre soin des animaux pour assurer leur propre bien-être.

Pour rappel, ces mêmes ménages avaient déjà bénéficié de sacs de riz et de bidons d’huile offerts par l’URCB/SD, avec le soutien financier de leur partenaire Save the Children.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA