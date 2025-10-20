Burkina-Pose-Première-Pierre-Orphelinat-Veuves-Orphelins-FDS-VDP-Tombés-Front

Burkina : Bientôt un orphelinat à Saaba pour les veuves et orphelins des FDS et VDP tombés au front

Ouagadougou, 18 oct. 2025 (AIB) – La Fondation Beogo Néré a posé, samedi, la première pierre d’un orphelinat dédié aux veuves et orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés sur le théâtre des opérations pour la reconquête de l’intégrité du territoire national.

Un geste fort, empreint d’humanité, pour offrir éducation, protection et amour à ceux que la guerre a rendus vulnérables.

Le futur orphelinat comprendra des logements et des ateliers de formation dans plusieurs domaines tels que la coupe-couture, la coiffure, la menuiserie et bien d’autres métiers.

Présidant la cérémonie, le général de brigade Célestin Simporé, ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, a salué cette initiative qu’il a qualifiée d’acte de reconnaissance et de solidarité envers les familles des combattants.

La présidente de la Fondation, Nadège Kyélem de Tambela/Kansolé, a lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour soutenir la construction de ce lieu d’espoir et d’avenir pour les orphelins et veuves des héros tombés.

Le coût total du projet est estimé à près de 800 millions de F CFA. Une fois achevé, le centre devrait accueillir environ 400 enfants et une centaine de femmes pour des activités de formation et de transformation.

Agence d’information du Burkina

MO/bak