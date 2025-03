Sourou : L’UCRB/SD sensibilise 50 élèves du post-primaire sur l’entretien du corps de la jeune fille pendant les menstrues

Tougan, 23 mars 2025 (AIB) – L’Union des Coutumiers et Religieux du Burkina pour la promotion de la Santé et le Développement (UCRB/SD) a animé, ce dimanche 23 mars 2025, une conférence de sensibilisation sur l’entretien du corps de la jeune fille pendant ses périodes de menstrues, au profit de 50 filles du post-primaire.

L’Union des Coutumiers et Religieux du Burkina pour la promotion de la Santé et le Développement (UCRB/SD), en partenariat avec Save the Children, a, à travers son projet Palobdé, sensibilisé ce dimanche 23 mars 2025, à Tougan, 50 élèves du post-primaire sur l’entretien du corps pendant les menstrues.

Au cours de cette sensibilisation, les conférencières Fatimata Boro et Adeline N. Alima Yélémou ont expliqué aux participantes la différence entre l’enfance et l’adolescence, les signes de l’adolescence, la manifestation des menstrues et les précautions à prendre pendant cette période.

Selon Moumini Sawadogo, animateur de l’UCRB/SD et point focal à Tougan, cette sensibilisation vise à permettre à ces jeunes filles de bien prendre soin de leur corps pendant leurs périodes de menstrues.

« Cette sensibilisation va permettre aux participantes de mieux connaître leur corps et de savoir se comporter lorsque les signes des menstrues commencent à apparaître », a-t-il déclaré.

Pour Marie Anastasie Din, participante à cette séance de sensibilisation, l’initiative a été enrichissante, car elle lui a permis d’acquérir des connaissances qu’elle ignorait. Elle s’est engagée à relayer ces informations à ses pairs.

« Je suis très satisfaite. Nous avons appris beaucoup de choses sur nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Désormais, je sais comment me comporter si je remarque les signes des menstrues. Je vais aussi sensibiliser mes camarades qui n’ont pas pu participer à cette séance », a-t-elle affirmé.

Notons que les participantes ont également bénéficié, au cours de cette sensibilisation, d’une formation en confection de kits hygiéniques lavables et réutilisables.

