Sourou: Le DPESFPT lance les épreuves sportives du BEPC 2025.

Tougan, 6 mai. 2025 (AIB)-Le Directeur Provincial de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique a officiellement lancé, le mardi, les épreuves physiques et sportives du BEPC, session 2025.

Le Directeur Provincial de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique du Sourou, Joseph Karambiri, accompagné du chargé des examens et concours de la direction provinciale, Pierre Zan, a officiellement lancé, ce mardi 6 mai 2025, à Tougan dans le Sourou, les épreuves sportives du Brevet d’Études du Premier Cycle(BEPC), session 2025.

Le lancement a eu lieu au second site du lycée provincial de Tougan en présence de plusieurs examinateurs et d’un encadreur des épreuves physiques et sportives.

Selon le Directeur Provincial, Joseph Karambiri, au total 1049 candidats dont 609 filles et 440 garçons sont aptes pour cette session 2025. Les candidats sont répartis en dix commissions sur quatres terrains différents.

Joseph Karambiri s’est rejoui du lancement effectif des épreuves sportives dans le contexte actuel de laprovince du Sourou.

« Je suis animé ce matin de sentiments de joie parce-que nous avons pu lancer les épreuves sportives et tout se passe bien » a dit Joseph Karambiri.

Pour lui cela est à mettre à l’actif des forces combattantes de la province qui permettent aux populations de travailler dans la quiétude.

« Je profite remercier les forces de défense et de sécurité (FDS) et les volontaires pour la défense de la Patrie(VDP) qui assurent la sécurisation de ces épreuves physiques et sportives » a-t-il ajouté.

Pour le président de la commission trois et examinateur, Herman Bado, les concertations ont début la veille, 5 mai et tout ce passe bien sans difficultés excepté quelques retards constatés.

Le Directeur Provincial de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique du Sourou, Joseph Karambiri a invité les examinateurs aux respect des modalités de l’évaluation et exhorté les candidats au respect des consignes.

Agence d’information du Burkina