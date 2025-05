Sourou: La veille citoyenne de Lankoé baptise le rond-point Ibrahim Traoré.

Tougan, 10 mai. 2025 (AIB) – La coordination des associations de veille citoyenne de la commune de Lankoé a baptisé, le samedi 10 mai, le rond-point Ibrahim Traoré.

La Coordination Communale des Associations de Veille Citoyenne(CCAVC) de la commune de Lankoé dans la province du Sourou, a inauguré, le samedi 10 mai 2025, en présence des chefs coutumiers et religieux et des forces combattantes de la commune, un rond-point baptisé Ibrahim Traoré.

La cérémonie d’inauguration a été placée sous la présidence du préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de la commune,

Sitélé Théodore Sanou.

Pour le coordonnateur des associations de veille citoyenne de Lankoé, Djikouma Bonsa, le nom Ibrahim Traoré a été donné au rond-point en hommage au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour son engagement à construire un Burkina libre.

« Ce rond-point a été baptisé Ibrahim Traoré parce-que le Président Ibrahim Traoré est une référence pour nous la jeunesse aujourd’hui. Il est la personne qui est venue pour nous sauver, et pour garder en mémoire son image nous avons préféré baptisé ce rond-point Ibrahim Traoré » a-t-il dit.

À en croire le coordonnateur des associations de veille citoyenne, Djikouma Bonsa, la réalisation du rond-point a été possible grâce aux contributions des filles et fils de la commune et certaines bonnes volontés de la localité.

Le préfet, président de la délégation spéciale communale de Lankoé, Sitélé Théodore Sanou a salué l’initiative de la veille citoyenne de sa commune et les invité à toujours rester unies afin d’accompgner le Président du Faso dans son engagement à construire un Burkina libre et prospère.

Notons qu’a cette occasion il y’a eu une montée solennelle des couleurs et une remise de vivres aux Volontaires pour la Défense de la Patrie(VDP) de la commune.

Agence d’Information du Burkina