« Le Burkina Faso a la chance d’avoir un dirigeant dynamique, jeune, qui veut donner au pays sa grandeur » (Consul)

Kenitra, 12 mai 2025 (AIB)- Le consul honoraire du Burkina Faso à Tanger (Nord du Maroc) Mohsine Sefrioui a indiqué le samedi 3 mai dernier à Kenitra, aux étudiants burkinabè au Maroc, que ‘’le pays des hommes intègres’’ « a la chance d’avoir un dirigeant dynamique, jeune », qui veut lui donner sa grandeur.

M. Sefrioui a été nommé le 18 décembre 2024 en Conseil des ministres et sera bientôt installé dans ses fonctions. Il s’exprimait le samedi 3 mai dernier au cours de la Journée culturelle Burkimbila organisée par les étudiants burkinabè dans le Royaume du Maroc.

Ancien étudiant aux États-Unis, il dit comprendre ce que c’est que d’être loin de son pays pour les études. Comme lui qui est revenu au Maroc pour apporter son expertise au développement du Royaume, il a invité « les futurs dirigeants » du Burkina Faso à « bien étudier » parce que le pays aura besoin d’eux.

Fin connaisseur de l’histoire du Burkina Faso et des différentes étapes que le pays a traversé, Mohsine Sefrioui se dit « convaincu que l’avenir s’ouvre pour tout le monde ».

Selon lui, le Burkina Faso sous la direction du président Ibrahim Traoré, vit « une étape charnière » de son histoire qui augure un avenir meilleur et nécessite l’engagement de sa jeunesse et de sa population.

« J’ai visité le Burkina, je sais ce qu’il en est. J’ai beaucoup lu, je connais l’histoire.

Vous avez une culture riche. Vous êtes des étudiants, vous voyez la modernité, mais il ne faut pas oublier votre histoire, votre culture et votre patrimoine », a-t-il préconisé.

« Je vous souhaite la réussite, et je suis confiant parce que la démarche qui a été entreprise dans votre pays, pour moi, va aboutir au développement ».

La région de Tanger (Nord du Maroc) est le lieu de divers mouvements migratoires internationaux en provenance d’Europe et d’Afrique subsaharienne. Les migrants subsahariens dont de nombreux Burkinabè y travaillent dans la sphère informelle de l’économie.

Aussi pour la protection et la défense des intérêts des Burkinabè de la localité, le gouvernement a ouvert le 18 décembre 2024, un Consulat honoraire à Tanger avec pour circonscription consulaire la Wilaya de Tanger-Tétouan-El Hoceima.

Le même jour Mohsine Sefrioui a été nommé Consul honoraire du Burkina Faso à Tanger et sera installé très bientôt dans ses fonctions.

« Le consul honoraire, c’est un relais régional de l’ambassade qui se trouve à Rabat. Notre travail est en interconnexion avec l’ambassade », a-t-il souligné tout en précisant que « le travail d’un consul, c’est l’interconnexion entre les Burkinabè et l’administration locale ».

Selon l’Ambassadeur du Burkina Faso au Royaume du Maroc Mamadou Coulibaly, le choix du consul Mohsine Sefrioui pour parrainer la 3è édition de la Journée culturelle Burkimbila n’est pas fortuit car l’homme est « une référence sociale, un exemple de réussite sociale et professionnelle qui peut conseiller, encadrer et orienter utilement les jeunes ».

Le diplomate burkinabè a témoigné qu’avant même sa nomination, Mohsine Sefrioui « a beaucoup fait pour le pays, pour tous nos compatriotes, étudiants, membres de la diaspora et résidents dans la région du Nord (Tanger) ».

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat