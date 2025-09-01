BURKINA-SOUROU-SENSIBILISATION-CIVISME-PATRIOTISME

Sourou: La coordination provinciale des associations de veille citoyenne sensibilise la jeunesse sur le patriotisme

Tougan, 1 sept. 2025 (AIB)- La coordination provinciale des associations de veille citoyenne a sensibilisé le samedi 30 août 2025, la jeunesse de Tougan sur le civisme et le patriotisme.

La Coordination provinciale des associations de veille citoyenne (CPAVC) du Sourou a organisé le samedi 30 août 2025 à Tougan, une journée de sensibilisation de la jeunesse sur le civisme et le patriotisme, ponctuée plusieurs activités.

Il s’agit des jeux de société, d’une animation musicale, d’un repas communautaire, des débats autour de thé, d’une conférence sur le civisme et le patriotisme animée par le directeur provincial de la Jeunesse et de l’emploi du Sourou ,Seydou Bélou.

Le conférencier a développé trois thèmes notamment le civisme, la citoyenneté et la révolution progressiste et populaire. À travers ces thématiques, il a exhorté la jeunesse à manifester leur amour pour la patrie en posant des actes concerts de civisme et de citoyenneté.

«Quand les gens parlent de leur amour envers le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il faut que ça se sente dans les actes. Il ne faudrait pas qu’il y ait un paradoxe entre ce que vous dîtes et ce que vous faîtes » a dit M. Bélou.

Le coordonnateur de la coordination provinciale des associations de veille citoyenne, Rodrigue Sérémé s’est dit satisfait du contenu de la conférence.

Il a également invité chaque participant à être un vecteur de transmission du message auprès de ses pairs.

« On va demander à cette jeunesse de sensibiliser à leur tour, leurs frères et sœurs dans les familles, les services et les différents lieux de causerie afin que le message puisse passer partout », a lancé M. Sérémé.

Notons que la coordination provinciale des associations de veille citoyenne du Sourou est à sa deuxième sensibilisation du genre pour cette année 2025.

Agence d’information du Burkina

