Koosin : Un entrepreneur offre du thé, du sucre et des produits anti-moustiques aux élèves en immersion patriotique

Nouna, 1er septembre 2025 (AIB)- Le premier responsable de CONSULT-BAT-T-F, Frédéric Traoré, a offert, ce dimanche 31 août 2025, 2 paquets de thé Lipton, 5 kg de sucre et 5 paquets de produits anti-moustiques, aux élèves en immersion patriotique du lycée provincial. Ce don a été reçu par le proviseur, Emmanuel Coulibaly.

L’entrepreneur et Président-directeur général du CONSULT-BAT-T-F, Frédéric Traoré, a voulu apporter sa modeste contribution en vue de soutenir les élèves en immersion patriotique du lycée provincial.

Il leur a offert, ce dimanche 31 août 2025, 2 paquets de thé Lipton, 5 kg de sucre et 5 paquets de produits anti-moustiques.

Le proviseur, Emmanuel Coulibaly, a témoigné sa gratitude au donateur, au nom des autorités de la province.

Selon lui, « ce geste noble et plein de sens, est le signe que la population a bien accueilli cette initiative du président du Faso ».

