BURKINA-PASSORE-EXAMEN-PROFESSIONEL

Passoré/Education : 368 candidats admissibles à l’examen professionnel du certificat supérieur d’aptitude pédagogique

Yako, 1er sept août 2025(AIB)- 368 candidats sur un effectif de 370 inscrits ont été déclarés, le vendredi 29 août 2025, admissibles à l’examen du Certificat supérieur d’aptitude Pédagogique (CSAPe) session de 2025. Ce qui donne un taux de succès estimé à 99,45%, a appris l’AIB.

Les résultats du concours professionnel du Certificat supérieur d’aptitude Pédagogique ( CSAPé) session de 2025 du Ministère de l’enseignement de Base de l’alphabétisation et de la promotion des Langues nationales ( MEBAPLN) ont été publiés le vendredi 29 août 2025 au niveau national.

Selon les statistiques fournies par le Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Passoré, Mahamadou Kiogo, sur un total de 370 candidats ayant pris part à l’examen, la province a enregistré 368 candidats admissibles soit un taux de succès estimé à 99,45%.

Le DPEPPNF satisfait des résultats a félicité les admissibles et a souhaité une bonne chance pour l’examen pratique.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA