Sourou: 264 enseignants du secondaire seront outillés sur l’approche par les compétences et la pédagogie intégratrice

Tougan, 13 oct. 2025 (AIB)- La Direction provinciale de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Sourou a lancé, les journées pédagogiques à l’intention de 264 enseignants du post-primaire et du secondaire. Ces derniers seront outillés sur l’Approche par les compétences et la pédagogie intégratrice (APC/PI).

La direction provinciale de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Sourou a lancé le lundi 13 octobre 2025, sous la présidence du Haut-commissaire de la province, Désiré Badolo, les conférences et journées pédagogiques du personnel de l’Enseignement secondaire.

Cette session de formation est prévue du 13 au 16 octobre dans la province, vise à renforcer les compétences des enseignants de l’enseignement secondaire sur l’enseignement/apprentissage selon l’Approche par les Compétences et la Pédagogie Intégratrice (APC/PI).

Le Haut-commissaire, Désiré Badolo a d’abord salué les efforts des enseignants de la province, rappelé l’objectif de ces journées pédagogiques et invité l’ensemble des participants à l’assiduité aux travaux.

« Je voudrais rendre hommage à ces hommes résilients et engagés pour la cause de l’éducation, qui ont su préserver la flamme de l’éducation dans cette province. Merci d’avoir fait de votre métier cette citation de Victor Hugo, qui disait que chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne » a déclaré M. Badolo, dans son discours d’ouverture.

« Ainsi, voudrions-nous rappeler que l’organisation de ces journées pédagogiques n’est point un forum de retrouvailles entre camarades, mais plutôt un cadre de formation continue, de perfectionnement des connaissances des enseignants que vous êtes », a t-il ajouté.

Le représentant du directeur provincial en charge du domaine, l’inspecteur de français, Romuald Boro a salué l’accompagnement des Forces de défense et de sécurité (FDS) et les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) au profit de l’éducation dans la province.

M. Boro a remercié l’ensemble des acteurs pour la mobilisation et en particulier les formateurs qui sont majoritairement des inspecteurs venus d’autres provinces.

Cette session de renforcement des capacités des acteurs de l’enseignement secondaire de la province prendra fin le jeudi 16 octobre 2025.

