BURKINA-PASSORE-SENSIBILISATION-NUISANCES-SONORES

Passoré : La police nationale sensibilise les gérants de maquis et bars sur les effets de nuisances sonores

Yako, 12 oct.2025(AIB)-La Direction provinciale de la police nationale (DPPN) du Passoré a effectué une tournée le jeudi 9 octobre 2025, dans les maquis et Bar-Dancing de Yako, afin de sensibiliser les travailleurs et gérants de maquis et bar-dancing sur les effets des nuisances sonores.

Dans le cadre de sa mission de routine, la Direction provinciale de la police nationale (DPPN) du Passoré a effectué le jeudi 9 octobre 2025 une tournée de contrôle et de sensibilisation dans les différents maquis et bars de la ville de Yako.

Cette opération avait pour but de conscientiser les gérants des maquis sur les nuisances sonores qui troublent la quiétude des populations dans les heures tardives.

Au total 12 bars dancing et maquis ont reçu la visite de la mission conduite par le lieutenant de Police, Pascal Kiema.

Le lieutenant Kiema a souligné que cette action de sensibilisation s’inscrit dans la vision des autorités communales qui interdisent désormais l’utilisation de la musique dans les bars dancing, à partir de 23 heures de jeudi à dimanche.

Après cette étape de sensibilisation, la police nationale du Passoré compte passer à la répression conformément à la loi en vigueur.

Il a également précisé que les différents gérants de maquis peuvent jouer la musique conformément aux dispositions légales qui autorisent l’animation musicale dans ces lieux de jouissance notamment les vendredis et samedis jusqu’à 2 heures du matin.

La démarche a été bien appréciée par les gérants de maquis. Ils ont manifestement marqué leur adhésion à la mesure qu’ils trouvent salutaire, dans un contexte marqué par la crise sécuritaire.

Le Directeur provincial de la police nationale (DPPN) du Passoré, Pascal Ghislain Somé a indiqué que cette tournée de sensibilisation, fait suite à de nombreuses plaintes formulées par les populations qui estiment que les nuisances sonores troublent leur sommeil.

Le DPPN dit compter sur la bonne compréhension des populations pour le bien-fondé de cette mission qui est de protéger les populations et leurs biens.

M. Somé a également invité la population à s’impliquer davantage dans la sensibilisation tout en dénonçant les éventuels cas de nuisances sonores dans leurs entourages respectifs aux services compétents.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA