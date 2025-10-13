BURKINA – NOUMBIEL – EDUCATION – MONTÉE – COULEURS

Noumbiel/JEPPC : le haut commissaire de la province invite l’ensemble des acteurs à cultiver l’esprit de Solidarité.

Batié, 13 oct. 2025 (AIB) – Le haut commissaire, Drissa HEMA, a invité lundi, au cours d’une montée solennelle des couleurs organisée au lycée de Batié, l’ensemble des acteurs à cultiver l’esprit de solidarité, dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

« Nous sommes tous interpellés à cultiver l’esprit de solidarité, notre pays en a fortement besoin », à t-il déclaré. Les corps constitués de la province, les élèves mais aussi la population civile, tous réunis autour du pavillon national, l’ont hissé en entonnant l’hymne de la victoire.

Saisissant l’occasion, Drissa HEMA a appelé les élèves à la discipline et au travail. « Vous êtes l’espoir de tout un peuple et chacun de vous doit œuvrer à promouvoir au quotidien des comportements responsables et civiques », a-t-il ajouté.

Agence d’Information du Burkina

HO/bbp