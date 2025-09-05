Burkina-Ganzourgou-Solidarité-Don-Vivres-SOMISA

SOMISA offre 26 tonnes de vivres aux communautés impactées par son projet aurifère de Sanbrado

Zorgho, 2 septembre 2025 (AIB) – La Société des mines de Sanbrado (SOMISA) a remis ce mardi 2 septembre, plus de 26 tonnes de vivres aux populations impactées par son projet aurifère. Ce fut au cours d’une cérémonie organisée à Sanbrado, commune de Boudry, sous la présidence du secrétaire général de la mairie, Soutongnoma Aristide Yaméogo.

« 350 sacs de maïs de 50 kg et 350 sacs de riz de 25 kg », soit 26,25 tonnes de vivres estimés à environ 10 millions de FCFA, c’est ce que SOMISA a offert aux communautés impactées par son projet aurifère à Sanbrado.

Selon le directeur des relations communautaires de SOMISA, Assane Ouédraogo, « ce geste vise à améliorer la sécurité alimentaire dans la localité et à renforcer l’engagement social de la société auprès des communautés ».

Il a précisé que 168 personnes affectées par le projet sont prioritaires, mais le don est élargi aux personnes vulnérables, à certaines personnes ressources et chefs coutumiers de la localité.

Le secrétaire général de la mairie de Boudry, Soutongnoma Aristide Yaméogo, a trouvé ce « geste salutaire » et a invité la population « à maintenir l’esprit de bonne collaboration avec SOMISA ».

« Quand il y a une vie harmonieuse entre la population et la société minière, cela facilite le travail de l’administration. Nous disons merci à SOMISA et l’encourageons à poursuivre dans cet élan », a déclaré M. Yaméogo.

Le chef du service social de la commune de Boudry, Zakaria Pédabga, a estimé que le don « arrive à point nommé », en pleine période de soudure.

Selon lui, ces vivres vont aider les populations hôtes vulnérables et celles impactées par la mine en attendant les récoltes. Il a souhaité que SOMISA poursuive ses actions sociales et les étende au profit d’autres communautés.

Les bénéficiaires n’ont pas caché leur satisfaction. « Nous sommes très contents. Il y a des moments où tu es dans le besoin et c’est en ce moment que le don prend tout son sens », a confié Alou Sondé, habitant de Mankarga peulh.

Une autre bénéficiaire, Fatimata Diandé, a dit sa joie de recevoir « un don inattendu » et a prié pour que « ces genres d’actions se multiplient ».

Le chef de Boéna, pour sa part, a salué l’accompagnement de SOMISA, tout en remerciant la société et les populations présentes.

Agence d’Information du Burkina

SM/BZ