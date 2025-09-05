Tenkodogo : La communauté musulmane implore la paix à l’occasion du Mouloud 2025

Tenkodogo, 4 septembre 2025 (AIB) – La communauté musulmane de Tenkodogo a commémoré, jeudi soir, à la grande mosquée du secteur 5, la naissance du Prophète Mohammed (Paix et salut sur lui). La célébration a été marquée par des lectures coraniques, un prêche et une grande prière (Doua) en faveur de la paix et de la protection divine pour les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).

La cérémonie a été présidée par le grand imam de Tenkodogo, El Hadj Mamoudou Sana, en présence de nombreux fidèles et dignitaires. Dans son message, l’imam a rappelé le sens du Mouloud et l’importance de suivre l’exemple du Prophète dans la vie quotidienne. Il a ensuite imploré « Allah Soubhanahou wa Taala de tendre sa main protectrice sur les trois nations de l’AES et de préserver les soldats engagés sur le champ de bataille contre l’ennemi ».

Plusieurs personnalités ont rehaussé l’éclat de la commémoration, notamment le chargé des affaires islamiques, El Hadj Idriss Diao, et le sage de la communauté, El Hadj Daouda Diao. La délégation spéciale de la commune était représentée par Yigo Alidou, porte-parole de son président. Ce dernier a invité les musulmans « à poursuivre sans relâche les prières jusqu’au retour définitif de la paix ».

Les participants ont salué cette célébration comme un moment de fraternité et de ferveur religieuse, dans un contexte national marqué par de nombreux défis sécuritaires.

La commémoration du Mouloud 2025 à Tenkodogo a ainsi permis aux fidèles de renouveler leur engagement spirituel et de formuler des vœux ardents pour la stabilité et la prospérité du Burkina Faso et de l’ensemble des pays de l’AES. Elle rappelle que la foi et l’union demeurent des armes essentielles pour surmonter l’adversité.

