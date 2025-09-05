Faso Mêbo : L’Ordre des pharmaciens offre 100 tonnes de ciment et 300 tonnes de granite

Ouagadougou, 5 sept. 2025(AIB)-Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens du Burkina Faso a offert au total, 100 tonnes de ciment, 300 tonnes de granites et du matériel de construction, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, a-t-on constaté.

Dans un élan de solidarité et de citoyenneté, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens du Burkina Faso (ONPBF) a apporté une contribution significative à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », lancée par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso.

Ce don a été rendu possible grâce à la cotisation volontaire et individuelle des pharmaciens qui ont choisi de participer à cet effort national.

Au total, ce sont 100 tonnes de ciment, 300 tonnes de granite, 240 pelles et d’autres matériaux de construction, ainsi que des trousses pharmaceutiques, qui ont été offerts pour soutenir l’embellissement du cadre de vie.

L’engagement a débuté le 28 août 2025 à Bobo-Dioulasso, où l’Ordre national, en coordination avec le Conseil Régional de l’Ouest, a fait don de 50 tonnes de ciment et 100 tonnes de granites concassées.

Le Dr Nedié Nao, président de l’ONPBF, a salué la pertinence de cette initiative présidentielle, soulignant que « Faso Mêbo est une initiative noble.

Les objectifs sont clairs et les résultats sont visibles sur le terrain. »

Le Dr Abdoul Aziz Djiré, président du Conseil régional de l’Ouest, a pour sa part annoncé que des trousses pharmaceutiques seraient offertes pour répondre aux besoins sanitaires des ouvriers.

Ce geste a été salué par le président de la délégation spéciale de la commune, Laurent K. Kontogom, qui l’a qualifié de « bouffée d’oxygène » pour la production de pavés.

Quelques jours plus tard, le 4 septembre 2025 à Ouagadougou, l’Ordre a réaffirmé son soutien avec un deuxième don encore plus conséquent.

Au total, la corporation a offert 50 tonnes de ciment, 200 tonnes de granite, 240 pelles, du matériel de chantier et des kits de restauration pour les travailleurs.

Le Dr Nedié Nao a de nouveau souligné la pertinence de cette action, affirmant que « la santé ne peut se mener correctement que dans un cadre agréable et sain ».

De son côté, le Dr Emery Issouf Patrick Kafando, président du Conseil régional du Centre, a insisté sur l’engagement personnel des pharmaciens :

« Nous ne sommes pas venus que pour faire le don en matériel, nous sommes venus pour faire le don de nous-mêmes, puisque nous allons prendre du temps aujourd’hui pour travailler avec les gens sur le chantier», a-t-il indiqué.

Ces contributions, qui s’ajoutent aux 20 millions de francs CFA déjà versés en 2023 pour l’effort de paix, illustrent la volonté des pharmaciens de s’impliquer activement dans les efforts de développement et de résilience nationale.

L’Ordre des pharmaciens du Burkina Faso, qui regroupe tous les professionnels de la pharmacie, réaffirme ainsi son rôle de citoyen engagé, au-delà de sa mission de santé publique.

