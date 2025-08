Solidarité nationale : Le Soum apporte une contribution de 31 tonnes de ciment à Faso Mêbo

Ouagadougou, 31 juillet 2025 (AIB)-La province du Soum a offert jeudi 31 juillet 2025, une contribution de 31 tonnes de ciment, estimée à 3 365 000 FCFA, à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

La cérémonie officielle de remise s’est tenue dans l’enceinte du lycée Philippe Zinda Kaboré à Ouagadougou. La délégation du Soum, conduite par le secrétaire général de la province représentant le haut-commissaire, était composée de l’ensemble des préfets des communes de la province et de plusieurs personnes ressources engagées.

Prenant la parole au nom des autorités provinciales, le secrétaire général de la province, M. Losséni 2e Jumeau WONI, a salué l’initiative présidentielle, qu’il a qualifiée de « dynamique fédératrice » au service de la résilience nationale. « Malgré les nombreuses épreuves que traverse notre province, nous avons jugé essentiel de répondre à cet appel patriotique. FASO MEEBO est une initiative porteuse d’espoir pour les Burkinabè », a-t-il souligné.

Ce geste de solidarité, fruit d’un élan collectif des collectivités territoriales du Soum, témoigne de la détermination des populations à contribuer, à leur niveau, à l’édification d’un Burkina Faso plus fort, plus uni et plus résilient. Pour les membres de la délégation, cette contribution ne doit pas être perçue uniquement comme un don matériel, mais comme un acte de foi en l’avenir du pays.

La remise du ciment au lycée Philippe Zinda Kaboré, traduit également l’importance accordée à l’éducation dans la vision de développement du Soum. Il s’agit, selon les autorités provinciales, d’un investissement dans la jeunesse, pierre angulaire de toute stratégie de transformation sociale et économique.

Par ce geste, la province du Soum entend également encourager d’autres entités administratives et communautaires à s’engager davantage dans la mise en œuvre de Faso Mêbo, qui se veut un cadre inclusif de mobilisation pour la reconstruction nationale.

