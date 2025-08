‎BURKINA-SANGUIE-CADRE-CONCERTATION-PROVINCIAL

‎2 ème session du CCP/Sanguié : bilan scolaire 2025 et actions de l’ONG ASMADE au menu

‎Réo, 31 juil. 2025 (AIB) – Le Haut-commissariat du Sanguié a abrité, jeudi, la deuxième session ordinaire du Cadre de concertation provincial (CCP) qui s’est penché sur les projets de l’ONG ASMADE et sur les résultats scolaires de la province.

‎Présidant la rencontre, le Haut-commissaire de la province, Talari Germaine Ouoba, a indiqué que ce cadre, voulu par le gouvernement, permet aux acteurs de développement de s’informer, d’évaluer et d’harmoniser leurs interventions. Elle a salué l’accompagnement de l’ONG ASMADE qui met en œuvre près de neuf projets dans la province, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de l’environnement et de la participation citoyenne.

‎Le coordonnateur de l’ONG ASMADE, Jean-Urbain Kombasséré, a précisé que leurs interventions touchent les communes de Réo, Zamo, Ténado, Kordié et Didyr. Il a souligné les progrès réalisés en matière de sécurité alimentaire, d’assainissement, de régénération des sols et d’appui aux activités génératrices de revenus.

‎La session a également examiné les résultats scolaires de l’année 2025. Selon la directrice provinciale de l’enseignement secondaire, Rasmata Grâce Guingané, la province a enregistré 48,75% au BEPC (1ère place régionale), 67,7% au baccalauréat (2e place) et 3e place au CEP. Elle a plaidé pour l’ouverture d’un lycée professionnel afin de rapprocher l’offre éducative des jeunes.

‎De son côté, le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle, Bapian Yo, a annoncé un taux de réussite de 82,14% au CEP contre 76,35% l’an dernier. Il a toutefois relevé le manque de moyens roulants pour les encadreurs et le besoin d’infrastructures supplémentaires pour réduire les effectifs pléthoriques.

‎Au terme de la rencontre, des engagements ont été pris par les acteurs pour soutenir davantage le système éducatif et poursuivre la mise en œuvre des recommandations antérieures, notamment l’organisation d’une journée de l’excellence.

‎Agence d’Information du Burkina

