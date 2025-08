Cadre régional de Dialogue des Kuilsé : Les performance de développement à mi-parcours examinées à Kaya

Kaya, le 30 juillet 2025, (AIB) – Le 30 juillet 2025, le Cadre Régional de Dialogue des Kuilsé s’est réuni à Kaya sous la présidence du Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo, gouverneur de la région. Une rencontre qui a permis de faire un point à mi-parcours des performances de la région en 2025 et d’adopter le Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement Régional actualisé pour la période 2025-2026.

C’est un bilan à mi-parcours des performances 2025, jugé satisfaisant par le Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo, gouverneur de la région, qui a été adopté par le cadre régional de Dialogue (CRD) des Kuilsé réuni en session ordinaire le mercredi 30 juillet 2025. Soulignant l’importance du suivi et de l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement (PND), le gouverneur dans son discours d’ouverture a rappelé la mission du CRD.

« Notre mission est de fournir à nos concitoyens des services de qualité, essentiels pour améliorer leurs conditions de vie face aux multiples défis qu’ils rencontrent. » A-t-il relevé. Le bilan à mi-parcours présenté par la direction régionale de l’Economie et de la planification (DREP) fais cas à la fois des réalisations marquantes et des défis persistants, tout en ouvrant la voie à des actions futures pour renforcer la résilience de la région.

Bilan des réalisations à mi-parcours.

Le rapport régional de performances à mi-parcours révèle des progrès notables malgré des conditions particulièrement difficiles. L’évaluation des actions entreprises dans le cadre du Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD) régional met en lumière 121 produits attendus au 30 juin 2025, dont 21 ont été réalisés et 38 sont en retard de démarrage. Le taux d’exécution physique des produits est estimé à 17,36 %, tandis que le taux d’exécution financière s’élève à 33,22 %. La crise sécuritaire persistante et la lenteur administrative dans les marchés publics restent des facteurs limitants.

Malgré ces défis, des actions significatives ont été entreprises pour améliorer la sécurité et l’accès aux services de base. Parmi les investissements réalisés figurent la rénovation d’infrastructures et la mise en place de mécanismes d’assistance humanitaire. La région a dû faire face à un nombre important de PDI du faire de la crise sécuritaire, mais des progrès ont été réalisés avec le retour d’une bonne partie d’entre elles dans leurs localités d’origine.

Les perspectives pour 2025-2026

Pour la période 2025-2026 la réalisation de 202 produits attendus, dont 138 dès 2025. Les priorités pour cette période à venir sont alignées sur les quatre grands piliers du PA-SD à savoir renforcer la sécurité, améliorer la résilience des populations, refonder l’État et œuvrer à la réconciliation nationale. Les défis majeurs restent la sécurité, les restrictions budgétaires et la faiblesse des ressources financières. Le renforcement du maillage sécuritaire et la révision des plans d’action avec les partenaires pourraient permettre de surmonter ces obstacles. Le coût total des projets prévus est estimé à 58,75 milliards de FCFA.

Pour y parvenir, les acteurs régionaux, notamment les collectivités territoriales, les ONG et les partenaires techniques et financiers, sont appelés à redoubler d’efforts pour accélérer la mise en œuvre des projets.

Pour le gouverneur des Kuilsé, le bilan à mi-parcours du PA-SD régional 2025 est une illustration de la résilience de la région malgré des conditions complexes. L’adoption du plan actualisé pour 2025-2026 représente un espoir pour la stabilisation et le développement durable de la région, avec un focus sur la cohésion sociale, la paix, et l’essor économique.

