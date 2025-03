Solenzo: Les ressortissants de Balavé offrent deux motos et deux blocs moteurs aux VDP

Balavé, 14 mars 2025 (AIB) – Les ressortissants de la commune de Balavé ont fait don de deux motos et de deux blocs moteurs ce vendredi 14 mars 2025 destinés aux VDP.

Selon Conkourou Coulibaly, représentant des donateurs, la valeur des deux motos est estimée à 1 250 000 FCFA, tandis que les deux blocs moteurs ont coûté 350 000 FCFA.

« Pour l’effort de paix et pour soutenir nos VDP dans leur mission de traque des terroristes, nous avons cotisé entre nous, ressortissants de Bobo et de Ouaga, afin de vous encourager. Nous voulons vous dire, chers VDP, que nous continuerons à vous soutenir autant que possible pour assurer la sécurité et la quiétude de notre commune », a déclaré Conkourou Coulibaly.

Tahirou Kiendou, également fils de Balavé, a profité de l’occasion pour lancer un appel à tous les fils et filles de la commune afin qu’ils reviennent contribuer au développement local.

Les deux représentants des ressortissants ont également souligné que leurs compatriotes résidant à Bobo et à Ouaga ont déboursé une somme de 520 000 FCFA pour le transport de vivres et de table-bancs au profit de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Balavé, dans le but d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.

Agence d’information du Burkina

Salifou Ouédraogo

AIB Banwa