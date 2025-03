Burkina-Namentenga-Sensibilisation-Trafic-Enfant

Namentenga/Montée des couleurs : Les élèves de Boulsa sensibilisés sur les conséquences du travail des enfants

Boulsa 14 mars 2025 (AIB)- L’unité Guépard en opération dans la province du Namentenga a conscientisé le 4 mars 2025 à Boala, lors de la montée des couleurs, les élèves et leurs parents sur les conséquences du travail des enfants.

A l’occasion de la montée des couleurs, tenue le 4 mars 2025 dans l’enceinte de l’école « A » de Boala le commandant de l’unité Guépard, Gérard Sindogo a sensibilisé les élèves en général et les parents en particulier sur les conséquences du travail d’enfants.

Au cours de cette cérémonie, il a été révélé que 3 enfants des classes de 6e et 5e du lycée départemental de Boala ont été retirés des mains d’un trafiquant d’enfants qui tentait de convoyer ses victimes hors du pays sur des sites d’or.

Ces derniers ont été présentés à la population en présence du haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga et sa délégation.

Le commandant de l’unité Guépard, après avoir démontré les conséquences de la présence des enfants dans les sites d’or, a invité les parents d’élèves à privilégier l’éducation scolaire.

« L’éducation protège l’enfant et le permet de grandir dans des bonnes conditions. Permettez aux enfants de bien grandir et de pouvoir faire un choix éclairé dans la vie lorsqu’ils seront grands», a-t-il ajouté.

Gérard Sindogo a également mis en garde le trafiquant et a demandé aux parents de se soucier de l’avenir de leur progéniture car a t—il souligné, « personne ne peut d’ores et déjà imaginer ce que ces enfants peuvent devenir plus tard pour la nation et pour leurs parents».

Le haut-commissaire Conseiga a félicité les forces combattantes pour leurs prouesses sur le terrain et les forces vives de la commune pour leur mobilisation.

Il a invité les composantes de la commune à une vigilance accrue sur le travail d’enfants dans les sites qui tue à petit feu la jeune génération.

Agence d’information du Burkina

