Sissili/Cohésion sociale : Les leaders communautaires peulhs appellent à l’apaisement

Léo, 12 avril 2025 (AIB)- L’AIB a recueilli les messages des leaders communautaires peulh, dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale dans la province de la Sissili. A travers des messages, ils appellent à l’apaisement pour un vivre ensemble harmonieux dans la localité.

Dans son message, le chef de la communauté peulh de la province de la Sissili, El Hadj Mooré Diallo a mis en lumière l’importance du vivre ensemble dans ladite province.

Hadj Diallo a ensuite souligné que la cohésion sociale entre les communautés constitue un pilier essentiel pour le développement.

De son avis, lorsqu’une activité est organisée au service du progrès, toutes les communautés ont toujours répondu présentes pour témoigner leur engagement à la promotion de la cohésion sociale.

« Que ce soit l’appel du chef de canton ou des autorités locales, l’unité et la solidarité n’ont jamais fait défaut », a indiqué le chef peulh

Il a également fait cas d’un élément clé de la bonne collaboration des communautés qui est l’organisation de la chefferie coutumière en association des chefs traditionnels et coutumiers de Léo ( ACTCL).

« Cette démarche novatrice permet non seulement de résoudre efficacement les conflits, mais aussi de créer des cadres d’échanges et de dialogue au niveau des différentes localités de la province de la Sissili » a- t-il rassuré.

M. Diallo a indiqué que ces espaces permettent aux communautés de se réunir, de partager et de travailler ensemble, dans un esprit de fraternité.

Le leader peulh a réaffirmé que cette bonne cohabitions depuis des années constitue une véritable force pour la province de la Sissili et un exemple inspirant pour les autres régions du pays.

« Le vivre ensemble est non seulement un moteur de développement mais aussi un facteur de paix et de stabilité », a- t- il ajouté.

Pour le responsable de l’association des agro-pasteurs paix et cohésion sociale pour le développement de la Sissili, Djibrilou Diallo, la province de la Sissili est très accueillante et c’est qui justifie une présence massive de la communauté peulh.

« Cette hospitalité légendaire a permis l’arrivée des communautés allogènes. Aussi, les communautés ont su cultiver et préserver cette cohésion, à travers des actions de respect, de la considération de l’être humain, de la reconnaissance du bienfait de son prochain », a soutenu M. Diallo.

A ses dires, en vue de maintenir et de renforcer cette cohésion sociale, la communauté peulh a initié les journées culturelles pulaku ou des journées de la communauté peulh.

Il a également indiqué que ces journées regroupent chaque année toutes les communautés vivant dans la province et même au-delà.

Des thématiques en lien avec la cohésion sociale autour des activités culturelles, administratives et politiques sont organisées

« Nous avons toujours impliqué la communauté peulh pour éviter la différence entre les communautés et l’organisation de leurs journées se tiennent toujours sous le parrainage du chef de canton Léo, Piou Dan Zwè », a précisé Djibrilou Diallo en notant que celles- ci permettent de sensibiliser leurs parents sur les bonnes habitudes vis à vis de leurs cohabitants.

« Quoi qu’on dise, si vous vivez en commun, vous partagez ensembles l’intérêt général et chacun doit se l’approprier au bonheur de tous » a- t- il relevé.

Selon lui, la parenté à plaisanterie a toujours été mise en exergue lors des journées culturelles, à travers le football entre peulh et bobo ou peulh et yarsé.

Le Leader peulh s’est par ailleurs félicité du brassage socio- culturel et professionnel des différentes communautés, gage de la préservation du vivre ensemble et de la cohésion sociale.

« Nous remercions beaucoup Dieu, en ce sens que la province de la Sissili a anticipé sur la culture de la cohésion sociale et du vivre ensemble », a- t-il confié.

Djibrilou Diallo a demandé à ses frères et sœurs à toujours privilégier le dialogue et d’être tolérant pour la promotion de la cohésion sociale au Burkina.

Le commerçant, Barké Bolly, dit être né à Léo et ne connaît aucune localité en dehors de cette province.

« Je suis né trouver mes parents dans l’élevage et avec le temps je me suis intéressé au commerce général. Les gourounsi sont très gentils et nous vivons ensembles comme des frères », a-t-il dit.

Et d’ajouter que « La souffrance qui se passe ailleurs, nous l’avons jamais vécu ici. Nous remercions Dieu pour cette grâce qu’il a fait à la province de la Sissili et à ses habitants. Les autochtones n’ont pas de problèmes, c’est un peuple pacifique et accueillant.

M. Bolly a aussi imploré Dieu, afin qu’il garde la province de la Sissili dans la paix et la sécurité au bonheur de tous.

Le directeur de la 1re radio privée commerciale de Léo dénommée Radio Tampani, Idrissa Barry a reconnu que la communauté peulh est parfaitement intégrée dans la province de la Sissili.

Il a mentionné que sa communauté joue un grand rôle dans le domaine de développement, à travers des activités agro-pastorales, de coopératives, des projets financés par l’Etat Burkinabé et ses partenaires comme le Projet Reed+.

A l’en croire, cette initiative a pour but de promouvoir une transhumance pacifique et d’éviter les conflits entre producteurs et éleveurs par une bonne gestion des ressources partagées.

« Dans la province de la Sissili, on ne connaît pas d’ethnie, on est tous des frères et sœurs Burkinabé », a renchéri Barké Bolly

M. Barry a invité ses parents peulh, à être soudés et à prôner la cohésion à travers les activités culturelles et se départir des mauvaises personnes qui travaillent à mettre à rude preuve le vivre ensemble dans la province de la Sissili.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA