Oudalan : Fin de deux semaines d’activités pour renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble

Déou, 6 oct. 2025 (AIB)-La commune de Gorom-Gorom a vibré pendant deux semaines au rythme d’activités sportives et récréatives organisées par la Veille citoyenne de Déou pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre les populations hôtes et déplacées internes de la localité.

Selon la présidente de la Veille citoyenne de Déou, Hadjiratou Brahima Cissé, ces deux semaines ont été « pleines d’émotions, de joie et de communion entre la jeunesse, les forces combattantes, les autorités administratives et coutumières ».

« Au-delà de la compétition, a-t-elle ajouté, ce tournoi nous a montré qu’avec l’union, la solidarité et la résilience, rien ne pourra freiner notre élan. C’est ensemble, autorités, forces de sécurité, leaders et jeunes, que nous bâtirons la paix et le développement de notre cher Oudalan. »

Elle a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’événement, notamment les leaders religieux et coutumiers, ainsi que les forces de défense et de sécurité.

En finale du tournoi de maracana, TONDIKARA FC a pris le dessus sur l’AS Police par 2 buts à 0. Les vainqueurs ont reçu des médailles, un jeu de maillots, un ballon et une enveloppe d’argent. L’équipe finaliste a également bénéficié des mêmes récompenses.

« Nous avons remporté la coupe contre la Police, mais nous avons surtout joué pour le Sahel et pour tout le Burkina Faso. Nous sommes heureux d’avoir apporté de la joie aux populations et souhaitons que cette compétition se poursuive dans le temps », a déclaré le capitaine de TONDIKARA FC.

Les policiers, par la voix d’Abdoul Kader Maïga, ont également exprimé leur satisfaction quant à la tenue de ce tournoi, qui a permis aux jeunes de l’Oudalan « de se rencontrer, d’échanger et de partager des valeurs de fraternité et de solidarité ».

Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Gorom-Gorom, Combéré Alain Mari, a souligné que ces activités ont été « le point culminant du vivre-ensemble dans la commune », saluant l’engagement de la Veille citoyenne pour cette belle initiative de rapprochement des communautés.

Les organisateurs estiment que ce tournoi n’a pas seulement été un moment de détente, mais surtout un espace de rencontre, de dialogue et de renforcement de la cohésion sociale dans une région confrontée à de nombreux défis sécuritaires.

À travers le sport, la jeunesse de l’Oudalan a démontré qu’elle reste une force de résilience et d’engagement citoyen, déterminée à œuvrer pour une province unie et en paix.

Agence d’information du Burkina