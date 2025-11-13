Burkina-Liptako-Région-Douanière-Nord-Passation

Séno : Le nouveau directeur régional des douanes du Nord s’engage à inscrire son action dans la continuité du service public

Dori, 13 nov. 2025 (AIB) – Le nouveau directeur régional des douanes du Nord, l’inspecteur divisionnaire des douanes, Valentin Bakyono s’est engagé jeudi à Dori, à inscrire son action dans la continuité du service public et le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs de la région, au cours de son installation. La région douanière du Nord, couvre les régions administratives du Sahel (Liptako et Soum), des Koulsé et du Yadga avec Dori comme chef-lieu.

L’inspecteur divisionnaire des douanes, Valentin Bakyono, a été installé dans ses nouvelles fonctions de directeur régional des douanes du Nord par le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda.

Il dit mesurer la portée de la mission qui lui est confiée dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques majeurs.

Et pour réussir cette mission, M.Bakyono a sollicité l’appui et la collaboration de toutes les entités régionales, notamment les forces de défense et de sécurité (FDS), les opérateurs économiques et les services techniques déconcentrés

« L’administration des douanes est l’un des piliers de la mobilisation des ressources financières de l’État et de la protection du tissu économique national », a-t-il rappelé.

Le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda, a salué la qualité du travail accompli par le directeur sorti, Nab Alexis Dabiré, tout en félicitant le nouveau pour la confiance placée en lui par les plus hautes autorités.

Il a assuré de la disponibilité de l’administration régionale à accompagner le nouveau responsable dans sa mission de service public.

Le colonel-major Nab Alexis Dabiré, directeur sorti, a exprimé sa satisfaction du travail accompli durant son mandat. « Je quitte mes fonctions avec le sentiment d’avoir bien accompli ma mission », a-t-il déclaré, avant de dresser un bilan élogieux des performances réalisées.

Sous le leadership du colonel-major Nab Alexis Dabiré, la direction régionale des douanes du Nord a atteint un taux de réalisation de 111 % en 2024 en matière de mobilisation des recettes douanières. Cette performance a valu à la direction une lettre de félicitations du ministre de l’Économie et des Finances.

Nommé en conseil des ministres le 9 octobre 2025, M. Valentin Bakyono prend les commandes d’une direction stratégique, au cœur de la mobilisation des ressources publiques et de la régulation économique du nord du Burkina Faso.

Agence d’information Burkina

AMM/bak