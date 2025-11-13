Burkina-Bazèga-Santé-Planification-Familiale

Ipelcé/Planification familiale : Les agents de santé sensibilisent les populations de la commune

lpelcé, 13 novembre 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Saponé a organisé une rencontre de sensibilisation, le 10 novembre 2025 à Ipelcé, dans le cadre de la Semaine nationale de la planification familiale, couplée à la Semaine mondiale de l’allaitement maternel et aux campagnes de dépistage des cancers gynécologiques, des IST/VIH et des hépatites virales, qui se déroulera du 10 au 16 novembre 2025.

Cette activité a débuté le 10 novembre 2025 dans la salle des fêtes de la mairie de Ipelcé sous la présidence de Dr Liliane Bambara, Médecin chef du district sanitaire (MCD) de Saponé.

L’objectif était de sensibiliser, informer et éduquer les populations sur les enjeux de la planification familiale et des services de santé associés.

La rencontre a mobilisé toutes les couches de la population notamment les forces vives, les hommes, les femmes, les jeunes et adolescents venus des villages de la commune.

Au cours des échanges, la planification familiale a été présentée comme un paquet de services essentiels permettant aux couples de choisir le moment idéal pour avoir des enfants, contribuant ainsi à une vie familiale épanouie, à l’autonomisation individuelle et à la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

Pour Wendpouiré Christian Wangrawa participant venu du village de Siltougdo, cette rencontre est la bienvenue. « Les informations reçues sont de l’or. Je ne vois plus la planification familiale uniquement comme un moyen de limitation des naissances, mais surtout comme un outil de prévention contre les IST/VIH/SIDA et un moyen de mieux planifier notre vie familiale », s’est-il réjoui.

Cette initiative a permis de renforcer les connaissances des communautés pour un meilleur accès aux services de santé et de fournir des informations justes et adaptées, dans le but de lutter efficacement contre les cancers gynécologiques, les IST/VIH-SIDA ainsi que les hépatites virales.

Ouédraogo Chantal venue du quartier Poedogo, a salué cette initiative portée par les agents de santé, mettant en lumière l’implication des époux et des leaders religieux. Un engagement collectif qui, selon elle, facilitera l’adoption des services proposés et contribuera au plein épanouissement des femmes et des familles.

Pour la Présidente de la délégation spéciale de la commune de Ipelcé, Émeline Kiemtoré/Bonkoungou, les échanges directs avec la population ont permis de dissiper certaines rumeurs liées aux cancers, une étape cruciale dans la lutte contre ces fléaux. Selon elle, ‹‹ une famille épanouie fait une commune épanouie › ›.

Koudougou Robert Zagré, coordonnateur du centre médical de Ipelcé, quant à lui, a précisé que plusieurs activités seront déroulées tout au long de la semaine à savoir des animations de stands, et des jeux-concours, un théâtre forum et, des conférences dans les lycées.

Outre ces activités, il est également prévu le dépistage gratuit des cancers gynécologiques, des hépatites, du VIH et des IST.

La population de l’aire sanitaire de Ipelcé a été invitée à prendre activement part à ces activités. ‹‹ Car la planification familiale n’est pas uniquement une affaire de femmes mais de toutes personnes en âge de procréer, pour une communauté plus saine et plus forte › ›, a rappelé le MCD de Saponé.

