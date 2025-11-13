Burkina-Liptako-Conseil-Ecole

Séno : Le lycée de Wendou met en place son Conseil d’école pour une gouvernance éducative renforcée

Dori, 12 nov. 2025 (AIB) – La communauté éducative du lycée de Wendou a mis e place mercredi à Dori, les instances dirigeantes du Conseil d’école de l’établissement lors d’une assemblée générale. Cette rencontre, qui a mobilisé enseignants, élèves et parents d’élèves, marque une étape importante dans la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance scolaire au Burkina Faso.

Les participants ont procédé, dans une ambiance empreinte de convivialité, à l’élection du bureau exécutif et du comité de contrôle du Conseil d’école.

Ces structures auront pour mission de coordonner les activités du lycée et d’assurer une gestion participative, transparente et redevable des ressources et initiatives scolaires.

À l’issue des travaux, Hama Boureima a été porté à la tête du bureau exécutif du conseil d’école du lycée de Wendou. Son équipe est composée de treize membres représentant les différentes composantes de la communauté éducative.

Le comité de contrôle, quant à lui, compte trois membres chargés de veiller à la bonne gouvernance et à la conformité des actions menées par le bureau exécutif.

Cette mise en place a été précédée par la présentation du bilan moral et financier de l’Association des Parents d’Élèves (APE) sortante, dont les efforts ont été salués par l’assemblée.

Depuis mars 2025, le Conseil d’école est la nouvelle structure de participation communautaire à la gestion des établissements scolaires, en remplacement des anciennes organisations comme les APE (Associations des Parents d’élèves), AME (Associations des Mères Éducatrices) et COGES (Comités de Gestion des Établissements Scolaires).

Ce dispositif s’articule autour de trois instances principales à savoir l’assemblée générale, le bureau exécutif et le comité de contrôle. Son financement repose sur plusieurs sources, notamment la contribution à la vie de l’école (CVE), les dons et les subventions.

À chaque niveau (communal, provincial, régional et national) des comités assurent la coordination, le suivi et le renforcement des capacités des conseils d’école.

La proviseure du lycée, Alima Ouédraogo/Sanou, a salué la forte mobilisation de la communauté éducative et a encouragé les nouveaux responsables à œuvrer dans un esprit de collaboration et de transparence.

Pour sa part, le nouveau président du conseil d’école, M. Hama Boureima, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en son équipe et a invité les acteurs éducatifs à soutenir les instances nouvellement installées afin de relever ensemble les défis du lycée.

Avec la mise en place effective de son conseil d’école, le lycée de Wendou s’inscrit dans la dynamique nationale de renforcement de la gouvernance éducative. Cette nouvelle approche, inclusive et participative, devrait permettre une meilleure implication de tous les acteurs dans la vie scolaire et contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation au Sahel.

Agence d’information du gouvernement

AMM/bak