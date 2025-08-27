Burkina-Nahouri- Engagement-patriotique

Nahouri : Les forces vives de la région du Nazinon invitées à être des VDP du renseignement

Manga 27 août 2025 (AIB) : Le ministère en charge de la Justice en collaboration avec le bureau national des grands projets, a organisé ce mardi 26 août 2025 à Manga, chef-lieu de la région du Nazinon, une conférence publique sur l’engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale au profit des forces vives de la région. C’était sous la présidence de la gouverneure de la région Massalado Yvette Nacoulma/Sanou.

Organisée par le ministère de la justice en collaboration avec le bureau national des grands projets, cette conférence tenue le mardi 26 août 2025 à Manga, se veut un cadre d’échange direct entre les forces vives de la région, la coordination des grands projets et le ministre de justice sur l’engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale.

Trois thèmes ont été développés au cours de cette conférence dont le premier sur le civisme et la citoyenneté, a été animé par Denis Daboné, de la direction de l’éducation au civisme et à la citoyenneté.

Le patriotisme et la participation citoyenne par le chargé de mission de la région du Nazinon, Thierry Nacoulma.

Le troisième thème sur la culture de la paix et de la cohésion sociale par la cheffe de service de la promotion d’une culture à la citoyenneté, Rouguiatpu Yaogo/Zallé.

Tous ces thèmes développés ont fait l’objet d’échanges entre les forces vives et les conférenciers.

De toutes les interventions, les forces vives de la région du Nazinon se sont engagées à accompagner les actions de développement entreprises par le gouvernement, à soutenir les personnes déplacées internes, les forces de défense et de sécurité.

Aussi, elles ont pris l’engagement à être des relais auprès de la communauté pour la sensibiliser afin que chaque Burkinabè soit un VDP de renseignements, un porteur des valeurs de civisme, de patriotisme, de cohésion sociale et de vivre ensemble.

Cette conférence a été parrainée par l’ancien directeur général des Douanes, Kuilbila Jean Sylvestre Sam et du président régional du Patronat Burkinabè, Joseph Rouamba.

Elle a connu la présence de personnalités comme le chef d’état major adjoint de la gendarmerie nationale, Issa Yaguibou, le conseiller, Alouna Traoré et le Coordonnateur technique de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire, Dominique Konombo.

Avant le début de la conférence, l’hymne de la victoire des forces combattantes sur les forces du mal a été entonnée par les forces vives et une minute de silence observée à la mémoire de ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie.

Agence d’information du Burkina

