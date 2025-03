Sécurité routière : La police municipale sensible des élèves de Tougan

Tougan, 12 mars 2025 (AIB) – La police municipale de Tougan, dans la province du Sourou, région de la Boucle du Mouhoun, a animé le mercredi 12 mars 2025, une conférence sur la sécurité routière au profit des élèves du lycée provincial de Tougan.

Le thème de cette conférence de sensibilisation était : « La circulation routière face à la jeunesse : quelle attitude adopter ? ». Le conférencier, Yabo Dany Bernard, assistant de police municipale et commandant adjoint de la section de Tougan, a d’abord expliqué aux participants la signification des panneaux de signalisation et des feux tricolores, avant d’évoquer les causes des accidents, leurs conséquences et les précautions à prendre en circulation.

Selon le commandant adjoint, l’objectif de cette conférence était de réduire le taux d’accidents à Tougan et d’obtenir l’engagement de la jeunesse pour un comportement citoyen en circulation routière. Il a déclaré : « L’objectif de cette conférence, c’est de réduire le taux d’accidents à Tougan et obtenir l’engagement de la jeunesse pour un comportement citoyen en circulation routière. »

Ponongba Cheick Sawadogo, élève en classe de 4e, s’est réjoui de cette initiative qui, selon lui, éclaire les élèves sur la notion de circulation routière.

Il s’est engagé à relayer le message reçu auprès de ses parents et de ses pairs. Il a déclaré : « Cette conférence était nécessaire. Elle nous a permis de mieux connaître les panneaux de signalisation, le fonctionnement des feux tricolores et comment on doit circuler quand on sort des classes. Nous devons tous respecter cela afin d’éviter les accidents de la circulation. »

Le commandant adjoint de la police municipale de Tougan, Yabo Dany Bernard, a laissé entendre que la sensibilisation se poursuivra dans d’autres établissements afin de toucher le maximum de personnes pour plus de sécurité en circulation.

Il est à noter que la ville de Tougan a récemment accueilli ses premiers feux tricolores, installés à l’entrée du grand marché sur l’axe Dédougou-Ouahigouya, afin de réguler la circulation. Certains usagers ont exprimé le besoin de sensibilisations pour une utilisation adéquate de ces nouveaux équipements.

Agence d’information du Burkina

SS/ata