Sapouy : Les forces vives redonnent vie à la route départementale 123

Sapouy, 27 septembre 2025 (AIB) – Dans une ambiance solidaire et citoyenne, les forces vives de la commune de Sapouy se sont mobilisées ce samedi pour une opération de salubrité et de réhabilitation de la route départementale 123. L’initiative a consisté à combler les nids de poule et à nettoyer les caniveaux envahis de déchets et d’herbes, afin de faciliter une circulation plus fluide et sécurisée.

Partie de la nationale 6 jusqu’au Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Sapouy, l’action a rassemblé autorités locales, organisations communautaires, associations de jeunes, de veille citoyenne, de femmes et volontaires. Munis de pelles, de pioches, et de tricycles ils ont uni leurs efforts pour redonner fière allure à cet axe très fréquenté.

Pour plusieurs participants, ce geste citoyen est une preuve que la cohésion sociale et l’engagement patriotique restent les meilleures réponses aux difficultés quotidiennes. « Nous avons décidé de retrousser les manches parce que cette route est la nôtre, et c’est à nous d’en prendre soin », a lancé un membre de la veille citoyenne, le sourire aux lèvres, entre deux pelletées.

Amina Kaboré, participante, a confié : « À un certain moment donné, on a constaté que la voie est tellement dégradée et on a jugé bon de sortir pour essayer de boucher les nids de poules et désherber le long de la voie. J’apprécie ça parce que c’est un travail patriotique. Selon notre capitaine, chacun doit mettre sa main dans la pâte pour que le pays avance. » Elle a également salué la mobilisation : « Chacun a compris que pour avancer, on ne peut pas aller sans être ensemble. »

Pour sa part, Christophe Nama, premier vice-président de la Délégation Spéciale de Sapouy, a remercié les initiateurs de l’activité : « C’est une action qui va en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités. C’est à nous de développer notre localité. Je salue toute la jeunesse mobilisée et j’invite la population à rester engagée pour de telles initiatives. »

Quant à Harouna Barry, Directeur Provincial des Infrastructures et du Désenclavement du Ziro, il a estimé que : « C’est un sentiment de reconnaissance à l’initiative citoyenne de mener des actions de curage des caniveaux et de traitement des nids de poule sur la départementale 123. C’est vraiment une belle initiative. La route, c’est un patrimoine commun et chacun doit s’impliquer pour la préserver. » Il a aussi interpellé sur certaines mauvaises pratiques comme le ramassage de sable dans les fossés, qui fragilise l’infrastructure routière.

Les autorités présentes ont salué cette initiative exemplaire qui, au-delà du simple entretien de la voie, traduit la volonté des populations de Sapouy de bâtir un cadre de vie sain et sûr.

Avec ce coup de balai géant, la route départementale 123 retrouve peu à peu son éclat et va faciliter le trafic surtout lors des évacuations sanitaires.

Agence d’information de Burkina AIB

AK/ata