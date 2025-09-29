BURKINA- ENTRETIEN-PRESIDENT

Burkina : Tout le monde doit bénéficier des bienfaits des richesses du pays, Président

Ouagadougou, 28 sept. 2025 (AIB)-Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé « que tout le monde au Burkina doit bénéficier des richesses du pays.

« Tout le monde doit bénéficier des bienfaits de la nature du Burkina et du travail du gouvernement », a affirmé le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon le capitaine Traoré, la manière de faire des politiciens divisait les Burkinabè et donnait des avantages particuliers à un groupe.

Le chef de l’Etat s’exprimait dimanche soir, lors d’un entretien diffusé sur la télévision nationale concernant ses trois ans de gouvernance.

Le Président du Faso a également expliqué que beaucoup de citoyens ont changé car ils ont compris la dynamique entamée par son gouvernement.

« Tous ceux qui changeront de mentalité sont les bienvenus dans le bateau. Mais si vous voulez continuer à fonctionner comme la politique ancienne, vous n’avez pas de place dans la révolution », a-t-il prévenu.

Agence d’information du Burkina

