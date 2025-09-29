Burkina/Comoé-Immergés-Salubrité

Comoé : Les immergés à l’œuvre pour une journée de salubrité

Niangoloko, 28 sept. 2025 (AIB) – Les nouveaux bacheliers ayant pris part à l’immersion patriotique à Niangoloko, ont organisé en collaboration avec la police municipale, le samedi 27 septembre 2025, une journée de salubrité, ayant permis de nettoyer la place de la mairie et ses alentours, ainsi que le marché central et ses abords.

Selon les organisateurs, cette activité visait à témoigner de leur engagement citoyen et de leur volonté à contribuer à l’assainissement du cadre de vie communale.

Tout au long de la matinée, les immergés ont balayé, ramassé les déchets et nettoyé les espaces publics, suscitant l’admiration des riverains.

Des témoins parmi la population, ont salué cette mobilisation, soulignant qu’elle traduit déjà l’effet positif de l’immersion patriotique obligatoire sur la jeunesse.

« Nous constatons des jeunes engagés, disciplinés et motivés pour la cause commune », ont-ils affirmé tout en remerciant les autorités pour cette initiative qui transforme les nouveaux bacheliers en acteurs de développement local.

Agence d’information du Burkina

BBH-dnk-ata