Santé / Le CHR de Dori ouvre ses portes pour renforcer ses relations avec les populations

Dori, (AIB)-Le Centre hospitalier régional (CHR) de Dori a officiellement lancé ses journées portes ouvertes (JPO) à Dori, le jeudi 24 octobre, dans le but d’améliorer ses relations sanitaires avec les populations de la région du Sahel, d’inaugurer ses nouveaux scanner et générateur mobile d’oxygène, et de poser la première pierre de la construction d’un centre d’hémodialyse.

Ces JPO sont placées sous le thème : « Résilience du système de santé au Sahel, synergie d’actionspour un renouveau du CHR de Dori ».

Selon le directeur général du CHR de Dori, M. Stéphane Zagré, sa structure vise, à travers l’organisation de ces JPO, à renforcer ses relations de santé avec toute la population de la région du Sahel.

À écouter M. Zagré, ces activités permettront à la population de se familiariser avec le personnel, les différentes unités de soins et les prestations offertes.

Il a ajouté que ces JPO seront l’occasion d’attirer l’attention des plus hautes autorités et de l’ensemble de la communauté sur la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles de la structure afin qu’elle puisse mieux accomplir sa mission.

M. Zagré a confié qu’au cours de ces JPO, qui s’étalent du 24 au 29 octobre 2024, il sera organisé au profit des populations un dépistage gratuit des maladies non transmissibles, une opération de don de sang, un cross populaire, des conférences publiques, des récompenses pour les meilleurs agents, ainsi que l’inauguration d’un scanner, d’un générateur mobile d’oxygène et la pose de la première pierre d’un centre d’hémodialyse pour le traitement des cas d’insuffisance rénale.

Pour le représentant du personnel du CHR, M. Idrissa Ouédraogo, ces JPO constituent une opportunité d’être en contact et de communier avec les populations.

C’est l’occasion, selon lui, de leur expliquer les services qui leur sont offerts et de les mobiliser afin qu’elles prennent à bras-le-corps leurs problèmes de santé.

M. Ouédraogo a conclu que le personnel est confronté aux difficultés d’évacuation des malades vers Ouagadougou en raison de l’insécurité sur la route Kaya-Dori (RN3).

Le secrétaire général de la région du Sahel, M. Abdoul Karim Zongo, a salué les efforts d’un personnel résilient qui, malgré les conditions de travail difficiles, s’investit pour offrir des soins de qualité aux populations.

M. Zongo a témoigné sa gratitude au gouvernement pour ses efforts visant à doter le CHR d’infrastructures et d’équipements pour le bien-être des populations.

Agence d’information du Burkina

AMM/ATA