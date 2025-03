BURKINA-CENTRE-OUEST-PATRIOTISME-MONTÉE-COULEURS

Sanguié : tournée du Haut-Commissaire pour renforcer l’engagement patriotique citoyen

Zamo, 3 mars 2025 (AIB) – Dans une démarche visant à renforcer le sentiment d’appartenance nationale, le Haut-Commissaire de la province du Sanguié, Talari Germaine Ouoba, a entrepris le lundi 3 mars dernier, une tournée dans les dix départements de sa juridiction.

Après Pouni en janvier et Zawara en février, c’est le département de Zamo qui a eu l’honneur d’accueillir la première autorité provinciale et sa délégation ce lundi 3 mars 2025.

L’événement phare de cette visite était la cérémonie de montée du drapeau national à la préfecture de Zamo. Un geste symbolique fort qui, selon le Haut-Commissaire, vise à « inviter les citoyens de sa circonscription à réaffirmer leur attachement aux valeurs de la nation ».

Au-delà de cette cérémonie, Mme Ouoba a insisté sur l’importance d’actions quotidiennes contribuant à la paix et à la souveraineté du pays.

Ces tournées sont également l’occasion pour le Haut-Commissaire de rencontrer les autorités coutumières et religieuses, piliers de la société locale, ainsi que les responsables des services départementaux. Une attention particulière a été portée au monde éducatif, avec des échanges, des félicitations et des encouragements adressés aux enseignants et aux élèves.

Cette initiative de la Haut-Commissaire s’inscrit dans une série de visites entamées en 2023 et 2024, témoignant de son engagement à maintenir un contact direct avec les populations et à promouvoir les valeurs républicaines à travers la province du Sanguié.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB