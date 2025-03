BURKINA-MOUHOUN-REGISTRE-UNIQUE-ACTEURS-SENSIBILISATION

Mouhoun/Déploiement du registre social unique : Des acteurs sensibilisés à Dédougou

Dédougou, le 28 fév. (AIB)- Le secrétaire général de la province du Mouhoun, Boureima Ouédraogo, a présidé, le mardi 25 février 2025 à Dédougou, un atelier d’information et de sensibilisation sur l’opérationnalisation du Registre social unique (RSU) des ménages et personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité au Burkina Faso.

La rencontre de Dédougou tenue le mardi 25 février 2025, avait pour objectif d’informer, de sensibiliser et mobiliser les autorités administratives et les leaders coutumiers et religieux de la province du Mouhoun, en vue de leur adhésion effective au processus de ciblage des ménages pauvres et des communes.

Elle visait entre autres à présenter le projet d’appui au déploiement du Registre social unique (RSU) et au Programme national d’appui à l’autonomisation des ménages pauvres vulnérables (PAMPV) pour la période de décembre 2024 à novembre 2028 dans 24 communes des régions du Centre, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins.

Elle a présenté le dispositif institutionnel et les missions du RSU, les approches méthodologiques de ciblage et de plan de déroulement de l’opération, le plan de communication et le mécanisme de gestion des plaintes et échanger sur les rôles et responsabilités des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre du processus de ciblage.

Le déploiement dans la province du Mouhoun concernera cinq communes à savoir Dédougou, Kona, Ouarkoye, Safané et Tchériba.

Pour le secrétaire général de province du Mouhoun, Boureima Ouédraogo, cet atelier permettra aux participants de s’approprier le processus d’opérationnalisation du RSU et faciliter la mise en œuvre des activités d’identification des ménages pauvres et vulnérables en milieu rural à travers l’approche ciblage communautaire.

« Cet atelier répond à l’exigence de rendre participatif le processus de ciblage des ménages en situation de pauvreté et de vulnérabilité car chaque composante de la société a sa part contributive dans le processus de développement du pays », a-t-il dit.

M. Ouédraogo a soutenu que le pilotage des mécanismes de protection sociale ainsi que l’extension de sa couverture sont les défis auxquels le Burkina Faso s’est intéressé ces dernières années.

« La réalisation de ces défis passe par le renforcement du système de protection sociale, en particulier la stratégie de ciblage. Ainsi, dans le souci d’une bonne coordination et d’une efficacité des programmes de protection sociale, le gouvernement a adopté le 30 septembre 2021 le décret portant création, organisation et fonctionnement du RSU des ménages et des personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité au Burkina Faso, assortit de la création d’un secrétariat technique du RSU », a expliqué M. Ouédraogo.

En effet, le RSU est un système d’information et de gestion de données qui a pour mission d’identifier, à partir de variables socioéconomiques, l’ensemble des ménages et personnes pauvres et vulnérables potentiellement éligibles aux différents programmes de filets sociaux, de services d’aide sociale, d’assurance sociale et de lutte contre la pauvreté.

A l’issue de la rencontre de plaidoyer, les acteurs clés des comités départementaux de ciblage que sont les préfets et les travailleurs sociaux des services communaux ont reçu, les 26 et 27 février 2025, un renforcement de capacité sur l’appropriation des outils et le processus de ciblage communautaire.

La mise en place des comités départementaux de ciblage dans 19 communes rurales dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et du centre se fera avec l’accompagnement de l’ONG ASMADE à travers un appui technique et financier de la Délégation de l’Union Européenne.

Ces comités départementaux contribueront à la répartition des quotas par villages et localités de leurs ressorts.

A l’issue de la rencontre de sensibilisation, les préfets de département et les travailleurs sociaux ont bénéficié du 26 au 27 février d’une formation pour le ciblage communautaire dans 19 communes rurales du programme d’appui à la stabilisation de l’axe Ouagadougou-Koudougou-Dédougou-Bobo-Dioulasso (OKDB).

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo