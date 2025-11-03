Burkina-Célébration-65e-Anniversaires-Forces-Armées-Nationales

Sandbontenga/65 ans des Forces Armées Nationales : Le Mérite de 26 FDS Reconnus par la Nation

Kaya, 1er nov. 2025 (AIB) – 26 Forces de défense et sécurité de la première région militaire de Kaya ont reçu samedi à Kaya des médailles honorifiques en reconnaissance du service rendu à la nation, à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire des Forces Armées Nationales.

Au total, 26 récipiendaires ont été honorés lors de cette cérémonie commémorative. Parmi eux, deux ont reçu la médaille d’honneur militaire, 23 ont été décorés de la médaille militaire, et un sapeur-pompier a été distingué par la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers.

Ces distinctions viennent saluer les efforts remarquables des récipiendaires, dont le lieutenant Gilbert Yaméogo, commandant de la gendarmerie de Yako, qui a exprimé sa profonde gratitude aux plus hautes autorités.

Il appelle ses frères d’arme à plus d’engagement pour la réussite de leur mission commune de reconquête de l’intégrité du territoire national.

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens combattants, dans son discours livré par le lieutenant-colonel Hamado Bambara, a salué le courage et la bravoure des FDS.

Il a insisté sur l’importance d’une armée comprise et soutenue par son peuple, relevant que la symbiose entre l’armée et la population est l’un des fondements de la victoire face aux menaces.

Le lieutenant-colonel Hamado Bambara a invité la population à rester debout et déterminée derrière son armée pour une victoire imminente.

Il a rendu hommage aux anciens combattants et à tous ceux tombés au champ d’honneur pour le sacrifice consenti. Pour lui, la mémoire de ceux qui sont tombés l’arme à la main doit rester la flamme d’un engagement collectif.

Un cérémonial d’hommage officiel marqué par un dépôt de gerbe a été organisé le dimanche 2 novembre 2025, sous la présidence du Colonel-Major Z Blaise Ouédraogo, gouverneur de la région des Koulsé.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak