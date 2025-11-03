Burkina-Liptako-FAN-Don-Vivres

Séno: Les FDS du Liptako rendent hommage à leurs devanciers à travers un don de vivres

Dori, 3 nov. 2025 (AIB) – Dans le cadre des activités commémoratives du 65ᵉ anniversaire des Forces armées nationales (FAN), les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la région du Liptako ont rendu hommage à leurs devanciers, lundi au camp Liptako de Dori.

À cette occasion, elles ont offert des vivres et des enveloppes financières aux anciens combattants ainsi qu’aux veuves des militaires tombés pour la patrie.

Cette initiative vise à exprimer la reconnaissance de l’armée envers ceux qui ont consacré leur vie à la défense du pays.

Selon le commandant du Centre d’instruction régionale de la 4ᵉ région militaire, le capitaine Thomas Dakin Ilboudo, ce don s’inscrit dans la dynamique de commémoration du 65ᵉ anniversaire des FAN.

Les vivres remis se composent principalement de sacs de riz de 50 kg accompagnés de sommes d’argent destinées à soutenir les bénéficiaires.

Les dons sont destinés notamment aux anciens combattants et aux veuves des militaires du 41ᵉ Régiment d’infanterie commando (RIC) de Dori et du 42ᵉ RIC de Gorom-Gorom.

Pour le capitaine Ilboudo, ce geste fraternel traduit la solidarité et la continuité du lien entre les générations de soldats.

Représentant le commandant de la 4ᵉ région militaire, le commandant Fayçal Ilboudo a salué la bravoure et le dévouement des anciens combattants qui continuent, à travers leurs conseils et leur expérience, d’accompagner les FDS dans leurs missions.

Il a aussi réitéré l’engagement de l’armée à rester aux côtés des veuves, des orphelins et des blessés de guerre, tout en assurant que l’institution militaire demeure disposée à répondre à leurs besoins dans la mesure du possible.

Au nom des bénéficiaires, Sibiri Kaboré a exprimé une profonde reconnaissance à l’endroit des FDS du Liptako pour cette marque d’attention et de solidarité.

Il a salué le courage et le sacrifice des soldats burkinabè engagés sur les différents fronts et a formulé des vœux ardents pour un retour rapide de la paix et de la sécurité au Burkina Faso.

À travers ce geste, les FDS du Liptako démontrent que la mémoire des devanciers et des soldats tombés reste vivante au sein de l’armée.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak