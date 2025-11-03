Burkina/Banwa-Opération-Don-Sang

Solenzo : Le BIR 18 organise un don de sang pour sauver des vies

Solenzo, 2 Nov. 2025 (AIB) – Le 18e Bataillon d’intervention rapide (BIR) sous la houlette du capitaine Papa Parfait Kambou a organisé une opération de don de sang, le dimanche 2 novembre 2025, pour venir en aide aux malades, à l’occasion de la commémoration des 65 ans d’anniversaire des Forces armées nationales.

Les 72 heures d’initiative locale qui ont débuté le 31 octobre 2025 ont pris fin ce dimanche 2 novembre 2025 à Solenzo avec une opération de don de sang.

Selon le capitaine Papa Parfait Kambou, c’est un total de 81 poches de sang qui ont été collectées par l’équipe du centre de transfusion sanguine basée à Bobo qui s’est déportée à Solenzo pour la circonstance.

Chaque donneur a pris son poids et sa tension avant de passer à un entretien à l’issue duquel le don a pu se réaliser.

Les personnes qui ont un souci de santé ont été écartées de cette opération de don de sang et ceux qui ont peur des seringues se sont abstenus.

Des FDS, des VDP et la population civile se sont mobilisées pour la réussite de cette opération.

Le capitaine Kambou a félicité les donneurs et a invité l’ensemble de la population à donner régulièrement leur sang, car c’est un acte solidaire qui sauve des vies.

Agence d’Information du Burkina

