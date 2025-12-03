Burkina/Banwa/Sanaba/Marché-Salubrité

Sanaba : Les population de Sanaba assainissent leur marché

Sanaba, 28Nov. 2025 (AIB) – La population de Sanaba, mobilisée comme un seul homme a assaini le vendredi 28 novembre 2025, le marché de Sanaba suite à l’appel des autorités de la commune de Sanaba.

Suite à l’appel lancé par les autorités de la commune de Sanaba, la population est sortie très nombreuses pour nettoyer et rendre propre le marché de Sanaba.

Cette matinée de salubrité a connu une forte mobilisation des FDS avec à leur tête le Chef de détachement, des VDP et des éléments des eaux et forêts.

Selon le secrétaire général de la commune, Moumouni Mandé, cette initiative vise à rendre ce endroit public propre mais aussi d’exhorter la population à tenir les endroits publics et leur cadre de vie toujours propres.

Le responsable des eaux et forêts de Sanaba, Dieudonné Kouela, a profité de cette occasion pour signaler le retour de leur service. Il a invité la population à s’inscrire dans la logique des textes en vigueur en venant prendre les différents documents, si besoin en est.

C’est dans une ambiance de jour de marché que rendez -vous a été pris pour une prochaine fois.

Agence d’Information du Burkina.

LRS/SO-dnk