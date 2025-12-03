Burkina/Banwa-Montée-Couleurs

Solenzo : Le Haut-commissaire invite la population à œuvrer pour une province unie et prospère

Solenzo, 2 Déc 2025(AIB) – Le Haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a invité toutes les couches sociales de la province à œuvrer pour une province unie et prospère, le lundi 1er décembre 2025 lors de la dernière montée des couleurs tournante de l’année en face de la préfecture de Solenzo.

Les différents responsables des différentes couches sociales de la province se sont retrouvés lundi autour du mât de la préfecture de Solenzo pour la dernière montée des couleurs tournante de l’année.

Au tour de 7 h 15 mn tous les participants étaient déjà en place et à 7h30 mn le drapeau flottait devant les participants enthousiastes, chantant l’hymne national en chœur.

À la fin du cérémonial, le premier responsable de la province des Banwa a reconnu le sacrifice de tout un chacun quant au développement, à la recherche de la cohésion sociale dans toute la province.

« Je félicite vivement les FDS et VDP et tous ceux qui ont œuvré pour une province debout et déterminée. J’invite chacun à une méditation et une prise de conscience pour une province unie et prospère », a-t-il lancé aux participants.

Selon lui, il faut que chacun puisse se poser des questions à savoir si ses actes et ses comportements contribuent au développement de la province afin de mieux faire face à l’année prochaine.

Le Secrétaire Général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré, a profité de la cérémonie pour inviter les personnes qui avaient des dons pour Faso Mêbo à le faire.

C’est ainsi que les femmes des coutumiers, les entrepreneurs et les maçons ainsi que les responsables des points de vente mobile money ont fait des dons composés de ciment, de brouettes, de pelles et de gants.

Agence d’Information du Burkina

SO-dnk