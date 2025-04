Burkina-Nayala-Enseignement- Passation-DP

Nayala : Le nouveau DP de l’enseignement secondaire invite les acteurs éducatifs à se tenir la main dans l’ordre et la discipline

Toma, 23 avr. 2025 (AIB)- Le nouveau Directeur provincial (DP) de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Nayala, Idrissa Rouko, a appelé les acteurs de l’éducation à se tenir la main dans l’ordre et la discipline pour le rayonnement du système éducatif.

Idrissa Rouko a été installé le 11 avril 2025 Directeur provincial (DP) de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Nayala par le premier responsable de la province, Honoré Frédéric Paré.

A peine installé, M.Rouko s’est dit conscient de la lourdeur de la mission qui lui a été confiée et a assuré sa détermination à travailler avec tous les acteurs du système éducatif pour atteindre les résultats escomptés dans l’ordre et la discipline.

« Je suis persuadé que, grâce à la collaboration avec les autorités administratives, coutumières, militaires et religieuses, nous réussirons à offrir une éducation de qualité », a-t-il affirmé.

Le nouveau directeur provincial a saisi l’occasion pour rendre un hommage à son prédécesseur pour les résultats engrangés.

Selon lui, le directeur sorti, a «su diriger son équipe avec dynamisme et franchise, ce qui a conduit à des résultats scolaires appréciables ».

Reconnaissant le travail des forces de défense et de sécurité, le directeur provincial sorti a rassuré son successeur de la loyauté et l’éthique de l’équipe qu’il laisse derrière lui.

Agence d’information du Burkina