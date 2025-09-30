Sahel : Les représentants régionaux désignés pour la SNC Bobo 2026

Dori, 27 septembre 2025 (AIB)-La région du Sahel a désigné, le vendredi 26 septembre 2025 à Dori, ses représentants pour la prochaine Semaine nationale de la culture (SNC), prévue en 2026 à Bobo-Dioulasso. Les qualifiés ont été retenus à l’issue de compétitions âprement disputées, qui ont mis en lumière la diversité et la richesse du patrimoine culturel régional.

Dans le domaine de l’art culinaire, deux restauratrices porteront les couleurs du Sahel. Il s’agit de Diallo Roukiatou Amadou, qui a séduit le jury avec son dessert baptisé madeleine de niébé et sa boisson pain de singe de niébé. À ses côtés, Fatimata Wellet Ibrahim a convaincu grâce à son plat lourd traditionnel appelé saaku. Ces mets, à la fois authentiques et innovants, illustrent le savoir-faire gastronomique local qui sera valorisé à Bobo-Dioulasso.

La sélection a également concerné les arts du spectacle. En ballet, la troupe Joddal Lobal du Séno a été retenue. En musique traditionnelle instrumentale, c’est la troupe Weltare Suudu Baaba, également du Séno, qui représentera la région. Le chœur populaire sera, quant à lui, assuré par la troupe Kacoudi de l’Oudalan. Ces formations artistiques, issues des terroirs du Sahel, se préparent à défendre fièrement leurs créations devant un public national et international lors de la SNC.

Le Sahel alignera également plusieurs athlètes dans les disciplines sportives traditionnelles. En tir à l’arc, la région sera représentée par Diallo Issoufi Hama, Alkadri Hama et Mamoudou Hama dans le pool adulte homme, tandis que Diallo Roukiatou Hamadou concourra dans le pool adulte femme.

En lutte traditionnelle, la sélection est variée : dans le pool jeune, Dicko Ali Yaya représentera la 2ᵉ catégorie. Dans le pool adulte homme, Bassanè Abdoul Kader défendra la 1ʳᵉ catégorie ; Komondi Emmanuel, Diallo Kader et Diabouga Hama la 2ᵉ catégorie ; Pallo Souhaibou et Sawadogo Enoch la 3ᵉ catégorie ; et Dicko Ousmane Mamoudou la 4ᵉ catégorie. Dans le pool adulte femme, Djanta Aïcha a été qualifiée dans la 3ᵉ catégorie.

Ces compétiteurs ont promis de donner le meilleur d’eux-mêmes pour hisser haut le drapeau de la région du Sahel à la SNC.

Présidant la cérémonie de désignation, le gouverneur de la région du Sahel, M. Abdoul Karim Zongo, a salué la qualité des prestations. Il a félicité les artistes, les restauratrices, les troupes et les sportifs pour leur engagement à valoriser le patrimoine culturel régional. Le gouverneur a exhorté les qualifiés à intensifier leurs efforts afin qu’au soir de la SNC Bobo 2026, le Sahel se distingue par les lauriers remportés.

La désignation des représentants du Sahel pour la SNC 2026 a mis en évidence la vitalité culturelle et sportive de la région. Avec des talents variés dans la gastronomie, les arts du spectacle et les disciplines traditionnelles, le Sahel entend marquer sa présence à Bobo-Dioulasso. Portés par la confiance des autorités régionales, les qualifiés s’engagent à défendre dignement les couleurs de leur terroir sur la plus grande scène culturelle du Burkina Faso.

Ali Mamoudou Maïga

AIB Séno