Koulsé : Les acteurs de l’éducation s’engagent sous le drapeau pour de meilleurs résultats

Kaya, 1er octobre 2025 (AIB)- La rentrée scolaire 2025-2026 a été marquée par une montée collective des couleurs nationales, ce mercredi 1er octobre, dans les écoles communales A et C de Kaya. En présence des élèves, des enseignants et des autorités administratives locales, ce moment symbolique a permis de réaffirmer l’esprit de patriotisme et l’engagement pour une nouvelle année scolaire réussie.

Le 1er octobre 2025, premier jour de la rentrée des classes, a ainsi été ponctué par la montée des couleurs nationales au son de l’hymne national, fièrement chanté par les élèves des écoles communales A et du Collège d’enseignement général (CEG), en présence des enseignants et des autorités locales.

Ce moment de rentrée officielle a également été l’occasion pour Gamsonré Idrissa, Haut-commissaire de la province de Sandbondtenga, de transmettre le message du gouverneur de la région des Koulsé aux élèves et à l’ensemble des acteurs de l’éducation.

Tout en saluant les résultats satisfaisants de l’année scolaire précédente, l’autorité régionale a exprimé sa confiance en cette nouvelle année scolaire, malgré les défis à venir, tels que la réouverture des écoles et la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l’éducation.

« Une nouvelle année commence avec ses défis, mais je reste confiant, car avec les efforts conjugués des autorités administratives, des Forces de défense et de sécurité (FDS), des partenaires et surtout des acteurs sur le terrain, ce challenge sera relevé », a-t-il déclaré.

Il a réaffirmé son engagement aux côtés des acteurs éducatifs et a exhorté les élèves à faire preuve de discipline et de travail acharné :

« Soyez des élèves animés de courage, de patriotisme et de discipline. C’est avec ce genre d’attitude que nous pourrons bâtir le Burkina de demain, un Burkina prospère », a-t-il conseillé.

Le directeur régional en charge de l’éducation post-primaire, porte-parole des ordres d’enseignement, a indiqué que la région des Koulsé s’inscrit pleinement dans la dynamique des réformes éducatives, avec l’introduction de l’anglais et la promotion de la tenue traditionnelle.

Dans cette région résiliente, 41 écoles ont été rouvertes pour l’année scolaire 2025-2026, grâce à l’accompagnement des FDS et des acteurs engagés dans le secteur de l’éducation.

La région des Koulsé a enregistré, au titre de l’année scolaire 2024-2025, un taux de succès de 92,16 % au Certificat d’études primaires (CEP). Pour le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et le baccalauréat (BAC), ces taux sont respectivement de 46,14 % et 57,92 %. La tendance de ces résultats est à la hausse comparativement aux sessions précédentes.

Agence d’information du Burkina

AIO/ata