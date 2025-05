Commune de Sourgou – Circonscription de l’enseignement de base (CEB) – Activités sportives et culturelles

Osep : Les EPP Ouettin et Ouoro sacrées championnes de la CEB de Sourgou

Sabou, le 10 mai 2025 (AIB) – La cérémonie de clôture des activités sportives et culturelles s’est déroulée sur le terrain communal en présence de la cheffe de la Circonscription de l’enseignement de base (CCEB) de la commune et du chef de canton de Sourgou. Les autorités, les représentants des forces militaires et paramilitaires, les parents d’élèves et les élèves ont assisté aux finales de football féminin et masculin.

En football féminin, l’École primaire publique (EPP) Ouoro s’est imposée face à l’EPP Sourgou A sur le score de 4-2 à l’issue de la séance de tirs au but.

La finale masculine a opposé l’EPP Ouettin à celle de Sourgou A. La première a montré plus de détermination que la seconde lors de la séance de tirs au but. En effet, bien qu’ayant été la première à ouvrir le score en seconde mi-temps, l’équipe de Ouettin a dû se soumettre à cette épreuve après l’égalisation de Sourgou A.

Outre le football, les festivités ont inclus une variété d’activités culturelles telles que des danses traditionnelles, un défilé des différentes écoles de la CEB et des démonstrations de taekwondo, qui ont ébloui le public présent.

Naaba ZIIRI, chef de canton de la commune de Sourgou, s’est exprimé avec admiration à l’égard des acteurs éducatifs en déclarant : « C’est une satisfaction, une joie et une fierté de voir le succès de cette activité. » Il a également remercié le parrain de la cérémonie, Dr Seydou BOUDA, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement.

De son côté, Mme NAGNON/NION Kabouga, CCEB, a également exprimé sa joie face à l’engouement suscité par les activités. Elle a souligné que le niveau de jeu des élèves était un excellent signe de leur maîtrise des principes fondamentaux du football.

Cet événement a donc été une belle célébration du sport et de la culture, témoignant de l’énergie et de l’esprit communautaire des écoles de la CEB de Sourgou.

Agence d’information du Burkina

dpt/ata