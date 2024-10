RN3 Kaya-Dori :Le ministère et ses partenaires réalisent la voie de deviation du pont de Naré

Ouagadougou, le 21 octobre 2024 – Le ministre des Infrastructures, Adama Luc SORGHO, a présidé ce lundi la cérémonie officielle de remise des travaux de bitumage de la voie de déviation du pont de Naré, sur la route nationale 03 (RN03). Cet événement marquant a rassemblé plusieurs personnalités, dont le directeur général de I AM GOLD Essakane SA, Tidiane BARRY, et ses collaborateurs.

Grâce à un financement de plus de 645 millions de francs CFA apporté par I AM GOLD Essakane SA, le ministère des Infrastructures a pu bitumer 1,5 km de route à Naré, contribuant ainsi à désenclaver la région et à faciliter la circulation sur cet axe vital reliant Kaya à Dori.

Dans son allocution, le ministre Adama Luc SORGHO a exprimé la gratitude du gouvernement burkinabè à l’égard de la société minière pour cette contribution significative. « Votre engagement a non seulement amélioré la mobilité des personnes et des biens sur la RN03, mais il a aussi ouvert des perspectives de désenclavement pour les régions du Centre-Nord et du Sahel. Cela dit, les défis restent encore nombreux, et nous espérons que d’autres acteurs privés suivront l’exemple d’I AM GOLD Essakane », a-t-il déclaré.

Le directeur général de I AM GOLD Essakane SA, Tidiane BARRY, a réitéré l’engagement de l’entreprise à contribuer au développement des infrastructures au Burkina Faso. « Essakane est une entreprise responsable et citoyenne. Nous œuvrons à ce que l’exploitation minière profite à toutes les parties prenantes : l’État, les populations et les communautés riveraines. Chacune d’elles doit ressentir les bénéfices d’une opération minière comme celle d’Essakane », a-t-il affirmé.

La réalisation de cette déviation a été possible grâce à la collaboration de l’entreprise AMP, qui a exécuté les travaux dans un délai de six mois, malgré les défis sécuritaires dans la zone. Le ministre des Infrastructures a également exprimé sa reconnaissance envers les Forces de défense et de sécurité (FDS), qui ont assuré la protection du chantier, permettant ainsi la réalisation de l’ouvrage dans des conditions sécurisées.

DCRP/MI