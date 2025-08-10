BURKINA – SANGUIÉ – RÉO – ASSAINISSEMENT – CURAGE – CANIVEAUX

Réo: La commune organise une journée de curage des caniveaux et de salubrité

Réo, 9 août 2025 (AIB)-La mairie de Réo a organisé, ce samedi, une journée de curage des caniveaux et de salubrité, en collaboration avec les services techniques, des associations locales, ainsi que des jeunes et des femmes de la commune.

Le président de la délégation spéciale communale de Réo, Sindi Issaka Zagré, a indiqué que cette opération vise à améliorer l’hygiène et à prévenir les risques liés aux inondations. Il a appelé les habitants à s’impliquer davantage.

« Nous avons lancé un appel à la population pour sortir massivement. Beaucoup de caniveaux sont bouchés à cause des comportements humains. Chacun doit curer et nettoyer la devanture de sa cour. Il ne revient pas à la mairie seule de le faire pendant que les citoyens observent sans participer », a-t-il déclaré.

Il a précisé que la phase de sensibilisation laissera bientôt place à la répression. Les actes tels que le dépôt d’ordures dans les caniveaux ou les constructions et installations sur les ouvrages d’évacuation seront sanctionnés.

Mme Tamboura, membre de l’association Talnatché de Réo, a salué l’initiative et invité les riverains à mieux gérer leurs déchets afin d’éviter l’obstruction des caniveaux.

De son côté, Djibonzoum Eugène Bamouni, président de l’association Les Amis de la Nature du Sanguié, a rappelé que l’assainissement est un devoir collectif. « La commune, c’est chez nous. Personne ne viendra l’aménager à notre place », a-t-il martelé.

Les autorités locales ont annoncé que d’autres opérations de salubrité seront programmées dans les semaines à venir.

Agence d’information du Burkina

