Burkina-Religion-Islam-Organisation-Cerfi-Solidarité

Burkina : Le CERFI lance officiellement la Semaine nationale de solidarité, édition 2025.

Ouagadougou, 10 août 2025 (AIB)-Le Cercle d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) a officiellement lancé, à travers une conférence de presse tenue le dimanche 10 août à Ouagadougou, la Semaine nationale de solidarité. Placée cette année sous le thème « Fraternité, entraide et engagement communautaire : des valeurs au cœur de l’islam », elle se tiendra du 11 au 17 août 2025 dans toutes les régions et provinces du Burkina Faso.

Dans un contexte national marqué par des défis multiformes – insécurité, pauvreté, déplacement des populations – la solidarité n’est plus une option, mais un impératif spirituel et citoyen.

Pour le premier responsable du CERFI, Dr Hamidou Yaméogo, il convient de rappeler avec force que l’islam n’est pas seulement une religion de foi, mais également un mode de vie communautaire basé sur le partage, la compassion, l’entraide et le vivre-ensemble.

« À ce propos, notre Prophète – paix et salut sur lui – nous enseigne ceci : Aucun de vous n’est véritablement croyant tant qu’il n’aime pas pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. Il nous dit également : Celui qui soulage un croyant d’un souci ici-bas, Allah le soulagera d’un souci parmi les soucis du Jour de la Résurrection », a-t-il indiqué.

Selon Dr Hamidou Yaméogo, la solidarité n’est pas une simple action, mais un acte d’adoration. « C’est une véritable charité envers autrui. Elle représente également une nécessité de présence humaine et humanitaire. Cette solidarité active est un engagement en vue de redonner la dignité à ceux qui l’ont perdue et l’espoir à ceux qui désespèrent », a-t-il soutenu.

Pour les organisateurs, le CERFI, fidèle à sa vocation spirituelle et sociale, a décidé de faire de cette semaine une chaîne d’actes bienveillants, un stimulant pour les consciences et une invitation à l’unité par le cœur et la main tendue.

Le Bureau national a lancé un appel à l’action tout en présentant le programme des activités, comprenant notamment des opérations de dons de sang et des remises de vivres. Un don symbolique a également été effectué pour marquer le lancement officiel de la Semaine nationale de solidarité, édition 2025.

Dans tous les sièges – des coordinations régionales aux bureaux communaux – des collectes de dons seront organisées, qu’il s’agisse de biens matériels ou d’espèces. Dans chaque arrondissement, des points de collecte seront installés afin de permettre aux citoyens de contribuer à leur niveau.

Les contributions volontaires peuvent être adressées aux numéros suivants :

(+226) 67 26 16 13 – Traoré Sy Abdoul Karim

(+226) 71 40 75 35 – Kabré Hamidou

Agence d’Information du Burkina

BO/ata